شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على احتياطات السلامة لسباحة آمنة فى ظل انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد متغير دلتا أكثر عدوى وقابلية للانتقال مقارنة بغيره من سلالات فيروس كورونا، وقد ازداد القلق بسبب هذا المتغير مما جعل كثيرا من الناس يبتعدون عن الأنشطة المختلفة، منها الذهاب لحمامات السباحة، في هذا التقرير نتعرف على هل حمامات السباحة آمنة للاستخدام في ظل وجود متغير دلتا لفيروس كورونا ونصائح للوقاية، بحسب ما نشر موقع "كليفيلاند كلينيك".

هل السباحة آمنة في ظل متغير دلتا لكورونا؟

أكد الخبراء أن القفز في حمام السباحة للاسترخاء أو ممارسة بعض التمارين أمرًا آمنًا، حيث إن الفيروس لا ينتقل عن طريق الماء وبشكل عام، لا يعيش الفيروس في الماء، لذلك لن ينتشر جيدًا في الماء.

ويترتب على ذلك أن حمامات السباحة الخارجية فى الهواء الطلق تعد خيارات أفضل من المسابح الداخلية وكذلك فإن حجم حمامات السباحة مهم في تقليل خطر الإصابة، حيث إن حمامات السباحة الأكبر حجماً تقل فيها مخاطر الإصابة بالفيروس التاجى، وعلى العكس حمامات السباحة الأصغر تكون المسافة بين الأشخاص قريبة ويمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الهباء الجوى.

كما أن الحركة تحدث فرقًا في إرسال جزيئات الفيروس، فعندما تسبح، فأنت تتحرك دائمًا ولست على اتصال وثيق ومستمر مع الآخرين، لذا ستكون منخفضة المخاطر إلى حد ما.

احتياطات السلامة المتعلقة بكورونا في حمامات السباحة

يُعد التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة من احتياطات السلامة التي يجب اتخاذها خارج الماء، ولا يجب عليك ارتداء قناع في حمام السباحة بالطبع، لكن يجب اتخاذ احتياطاتك في أي شيء آخر حول حمام السباحة، مثل: غرف تغيير الملابس بالحفاظ على التباعد لمسافة حوالى مترين عن الآخرين.

ويجب ارتداء كمامة للوقاية من انتقال الفيروس على أسطح حمامات السباحة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى بالإضافة إلى تلقى التطعيم - إنها مجرد طرق لتقليل فرص الإصابة بالفيروس التاجى.