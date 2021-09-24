شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بفيروس "الروتا" عند الأطفال وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الروتا" من الفيروسات العجلية الشائعة لدى الأطفال، حيث يصاب أغلب الأطفال تقريبًا بهذا الفيروس بعمر 3 سنوات، وتحدث العدوى بشكل شائع من نوفمبر إلى مارس، عدوى الفيروسة العجلية كانت تسمى "مرض القيء الشتوي"، وفقا لما نشره موقع "healthychildren".

علامات وأعراض فيروس الروتا

في معظم الحالات ، لا تكون أمراض الجهاز الهضمي الفيروسية خطيرة ، ولكن يمكن أن يشعر الأطفال بالغثيان.

الأطفال المصابون بعدوى فيروس الروتا لديهم:

الإسهال المائي

التقيؤ

حمى

وجع بطن

تبدأ هذه الأعراض بعد يوم إلى يومين من التعرض للفيروس وتستمر عادة لمدة 3 إلى 8 أيام. في الحالات الشديدة ، قد يصاب الأطفال بالجفاف، يمكن أن يؤدي الإسهال المطول أو الشديد، خاصة عندما يكون مصحوبًا بالقيء ، إلى الجفاف.

تشمل علامات الجفاف ما يلي:

زيادة العطش

بول أقل

فم جاف

دموع أقل

فقدان الوزن

انظر علامات الجفاف عند الرضع والأطفال

عندما يصبح الجفاف أكثر شدة ، سيصبح طفلك غريب الأطوار وسريع الانفعال ، وستبدو عيناه غائرتين ، وقد يكون لديه معدل ضربات قلب وتنفس أسرع.

ما يمكن للوالدين فعله للوقاية من فيروس الروتا

لقاح الفيروسات العجلية هو أحد التطعيمات الموصى بها للأطفال، يوصى بأن يتلقى طفلك لقاح الفيروس العجلي في الأعمار المناسبة:

الجرعة الأولى: شهرين من العمر

الجرعة الثانية: 4 شهور من العمر

الجرعة الثالثة: 6 أشهر من العمر (إذا لزم الأمر).

إذا كان طفلك يعاني من فيروس الروتا

يتم حل هذه الأمراض الفيروسية من تلقاء نفسها بمرور الوقت وبدون أي علاج محدد، اجعل طفلك مرتاحًا قدر الإمكان واتخذ خطوات لمنع الجفاف، شجعه على الراحة وشرب المزيد من السوائل والاستمرار في تناول نظام غذائي منتظم.

الحالات الشديدة:

إذا كان طفلك يتقيأ ، فاستمر في تقديم السوائل ولكن أعطه كميات صغيرة ووجبات أكثر تكرارًا.

كن حذرا مع عصير التفاح لأن الكثير من عصير التفاح هو سبب شائع للإسهال ، حتى عند الأطفال الأصحاء.

استخدام مضادات الجراثيم غير مناسب وقد يزيد الإسهال سوءًا، قد يستفيد الأطفال الأكبر سنًا من الأدوية المضادة للإسهال، ولكن فقط بناءً على نصيحة طبيب الأطفال الخاص بك.