شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب الرؤية علامة تحذيرية لمضاعفات مرض السكرى.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يشوش مرض السكري على رؤيتك، والرؤية الضبابية من أولى العلامات التحذيرية لمرض السكرى، حيث ترتبط مستويات السكر في الدم بصحة العين لكن في معظم الأحيان، يتم تجاهل هذه العلامات، في هذا التقرير نتعرف على مضاعفات مرض السكرى على صحة العين وطرق الوقاية، بحسب موقع "Health shots".

تتكرر المضاعفات المتعلقة بالرؤية لدى مرضى السكري، حيث يمكن أن تؤدي مستويات الجلوكوز في الدم غير المنضبطة إلى إتلاف الأوعية الدموية التي تغذي الأنسجة الحساسة للضوء الموجودة في الجزء الخلفي من العين في شبكية العين، مما يجعل من الضروري للأشخاص المصابين بداء السكري التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

قد يصاب الأشخاص مرضى السكري باعتلال الشبكية السكري، والحالات الأخرى التي تتطور بسبب مضاعفات اعتلال الشبكية السكري هي الوذمة البقعية السكري، وإعتام عدسة العين، والجلوكوما.

أعراض مضاعفات مرض السكرى على العين

قد يعاني الأشخاص المصابون بمضاعفات مرض السكرى على العين من الأعراض التالية:

-ضبابية في الرؤية

-صعوبة في إدراك ظلال مختلفة من نفس اللون

-خيوط أو بقع داكنة تطفو في الرؤية.

إذا عانى الشخص من هذه الأعراض، فيجب عليه طلب المشورة من الطبيب لمنعه من التفاقم.

كيف يمكنك منع مضاعفات العين لمرضى السكري؟

يجب أن يدرك مرضى السكري أهمية الفحوصات المنتظمة للعين وأن يجعلوا من المعتاد زيارة أخصائي العيون لإجراء فحص شامل للعيون مرة واحدة في السنة.

يمكن أن يؤدي الاكتشاف المبكر للعين المصابة بالسكري والتدخل الطبي في الوقت المناسب إلى منع تطور مضاعفات العين المصابة بداء السكري إلى جانب ذلك ، فإن زيارة الطبيب بانتظام يمكن أن تشمل التغييرات التالية في نمط الحياة:

-حافظ على مستويات الجلوكوز في الدم

-تجنب تدخين التبغ

- مارس الرياضة بانتظام

-احصل على فحص شامل للعين مرة واحدة على الأقل كل عام -أضف الخضراوات الورقية والأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي

-من خلال إجراء فحوصات منتظمة للعين والحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم، يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري الابتعاد عن مشاكل العين ومضاعفاتها