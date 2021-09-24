شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أكثر صحة للجسم.. فقدان الوزن أم الدهون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الشائع الخلط بين مصطلحي فقدان الوزن وفقدان الدهون، بالنسبة للكثيرين هذان المصطلحان هما نفس الشيء حيث إنهما يساعدان في المقام الأول على النحافة، ولكن إذا ذهبت إلى الجانب التقني فهناك اختلاف كبير بين الاثنين، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

فقدان الوزن مقابل فقدان الدهون

يشير فقدان الوزن إلى انخفاض إجمالي في الكيلوجرامات، بما في ذلك العضلات والدهون والماء، من ناحية أخرى، يشار فقدان الدهون إلى حرق كم الدهون المتراكم بالجسم للوصول إلى الهدف المنشود، كلاهما يساعدك على التخلص من الكيلوجرامات، ولكن من منظور الصحة، فإن فقدان الدهون أفضل بكثير من فقدان الوزن على المدى الطويل.

كيف تتحقق مما إذا كنت تفقد الوزن أو الدهون؟

هناك طرق مختلفة لتتبع تقدمك عندما تحاول إنقاص بعض الكيلوجرامات وأكثرها شيوعًا هي آلة الوزن، إنها أسهل طريقة للحفاظ على الوزن الذي فقدته في فترة ما، ومع ذلك، لا يمكن لميزان الوزن معرفة ما إذا كنت تفقد الوزن أو الدهون.

لذلك، تحتاج إلى اختيار طرق أخرى لقياس الوزن مثل مقياس الدهون في الجسم أو موازين المقاومة الكهربائية الحيوية، يمكن أن توضح لك هذه الكمية الدقيقة من الدهون التي فقدتها من الجسم.



فقدان الدهون

لماذا يجب التركيز على فقدان الدهون؟

تتكون أجسامنا من مكونات مختلفة مثل الدهون، ووزن الجسم النحيل، أو الكتلة الخالية من الدهون، والتي تشمل العضلات والعظام والماء والأعضاء وغيرها، كل هذه الأشياء يجب أن تكون موجودة في الجسم بنسب متساوية، عندما تزداد نسبة الدهون في الجسم تصبح عرضة للإصابة بأمراض مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.

تختلف نسبة الدهون في الجسم حسب الجنس ومستوى النشاط والعمر، يمكن أن يؤدي الحفاظ على نسبة دهون صحية في الجسم إلى جعل مظهرك أكثر تناسقًا وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.



حرق الدهون

كيفية خسارة المزيد من الدهون من الجسم

يعد فقدان الدهون طريقة أكثر فاعلية لإنقاص الكيلوجرامات على المدى الطويل وهو مفيد لصحتنا بشكل عام، بالمقارنة مع فقدان الوزن، فإن فقدان الدهون يستغرق وقتًا أطول ولكنه يستحق ذلك الوقت لأنك لن تكتسب الكيلوجرامات التي فقدتها مرة أخرى في غضون أسابيع قليلة، وهو أمر شائع في حالة فقدان الوزن فقط.

كل الحيل والوجبات الغذائية القاسية التي تعد بنتائج سريعة تساعدك فقط على إنقاص الوزن وليس الدهون.



انقاص الوزن

فيما يلي.. الوسائل الفعالة لخسارة المزيد من الدهون:

تناول المزيد من البروتين: كل خلية في أجسامنا مصنوعة من البروتين، إنها لبنة بناء الحياة، يمكن أن تساعد إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي في زيادة كتلة العضلات والتخلص من الدهون.

قم بأداء تمارين القوة: يمكن أن تساعد تمارين القوة على حرق الدهون لفترة طويلة بعد انتهاء جلسة التدريب، كما أنه يساعدك على بناء كتلة خفيفة تجعلك تبدو متناسقًا.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا: فليس من الجيد خفض الكثير من السعرات الحرارية من نظامك الغذائي، هذا يمكن أن يصيبك بضعف وفقدان كل كتلة العضلات.