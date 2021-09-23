شكرا لقرائتكم خبر عن من عمر 4 شهور.. تعرفى على عدد ساعات النوم اللازمة لطفلك يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الرضع والأطفال الصغار إلى الأطفال في سن المدرسة والمراهقين، يريد الآباء معرفة عدد ساعات النوم الموصى بها، احتياجات النوم تختلف من شخص لآخر، إلا أن هناك بعض الإرشادات القائمة على العلم لمساعدتك في تحديد ما إذا كان طفلك يحصل على النوم الذي يحتاجه للنمو والتعلم واللعب، وفقا لما نشره موقع " healthychildren".

دليل النوم في مرحلة الطفولة

تقدم الأكاديمية الأمريكية لطب النوم (AASM) بعض الإرشادات المفيدة فيما يتعلق بكمية النوم التي يحتاجها الأطفال في مراحل مختلفة من نموهم، ضع في اعتبارك أن هذه الأرقام تعكس إجمالي ساعات النوم في فترة 24 ساعة.

جدول ساعات النوم

من سن 4 شهور حتى 12 شهرا : 12 إلى 16 ساعة يوميا.

من سن عام إلى عامين : 11 إلى 14 ساعة يوميا.

من سن 3 سنوات إلى 5 سنوات : 10 إلى 13 ساعة يوميا.

من سن 6 سنوات إلى 12 سنة : 9 إلى 12 ساعة يوميا.

من 13سنة إلى 18 سنة : 8 إلى 10 ساعات يوميا





عدم انتظام النوم :

يؤدي الحرمان المنتظم من النوم إلى بعض السلوكيات الصعبة جدًا والمشكلات الصحية ، التهيج وصعوبة التركيز وارتفاع ضغط الدم والسمنة والصداع والاكتئاب، يتمتع الأطفال الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم بجهاز مناعي أكثر صحة وأداء مدرسي وسلوك وذاكرة وصحة عقلية أفضل .

عادات النوم الصحي:

تدعم الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) إرشادات AASM وتشجع الآباء على التأكد من أن أطفالهم يطورون عادات نوم جيدة منذ البداية.

اجعل النوم الكافي أولوية عائلية:

افهم أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم وكيف يؤثر النوم على الصحة العامة لك ولأطفالك. تذكر أنك نموذج يحتذى به لطفلك ،كن قدوة حسنة.

جعل النوم أولوية بالنسبة لك يظهر لأطفالك أنه جزء من عيش نمط حياة صحي مثل تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة بانتظام.

حافظ على روتين يومي منتظم:

سيساعد وقت الاستيقاظ ، وأوقات الوجبات ، ووقت القيلولة ، وأوقات اللعب طفلك على الشعور بالأمان والراحة ، ويساعد في الحصول على نوم سلس، بالنسبة للأطفال الصغار ، من المفيد البدء مبكرًا مع روتين ما قبل النوم مثل الفرشاة والكتاب والسرير .

كن نشيطا خلال النهار:

تأكد من أن أطفالك لديهم أنشطة ممتعة ومتنوعة خلال اليوم ، بما في ذلك النشاط البدني والهواء النقي.

غلق الأجهزة الإلكترونية:

توصي AAP بإبقاء جميع الشاشات " التلفزيون - الكمبيوتر –الهواتف" خارج غرف نوم الأطفال ، خاصة في الليل، لمنع اضطراب النوم ، قم بإيقاف تشغيل جميع الشاشات قبل موعد النوم بـ 60 دقيقة على الأقل / ساعة واحدة.

قم بإنشاء غرفة نوم آمنة:

قم بتعتيم الأنوار قبل النوم وتحكم في درجة الحرارة في المنزل، لا تملأ سرير طفلك بالألعاب، اجعل سرير طفلك مكانًا للنوم بدلاً من مكان للعب، شيء واحد أو شيئين - دمية أو دب مفضل ، بطانية أمان.

لا تضعي طفلك في الفراش مع زجاجة عصير أو حليب صناعي، يمكن لأي شيء بخلاف الماء الموجود في الزجاجة أن يسبب تسوس الأسنان من زجاجة الرضاعة، اطعمي طفلك أو أرضعيه ، ثم ضعيه على السرير للنوم.

لا تبدأ بإعطاء الأطعمة الصلبة قبل حوالي 6 أشهر من العمر، إن البدء في تناول الطعام الصلب مبكرًا لن يساعد طفلك على النوم طوال الليل ، إذا أعطيت طفلك أطعمة صلبة قبل أن يتمكن نظامه من هضمها ، فقد ينام بشكل أسوأ بسبب آلام في البطن.