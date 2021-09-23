شكرا لقرائتكم خبر عن الليمون يساعد فى تقليل المخاطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفعًا بشكل غير معتاد ويمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يتم علاجه، ويعد اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بإدارة ارتفاع ضغط الدم باستخدام نوع معين من الفاكهة، يثبت أنه له تأثير إيجابي على قراءات ضغط الدم، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

ارتفاع ضغط الدم هو أكثر عوامل الخطر التي أن تسبب الإصابة بأمراض القلب، ويشيد الخبراء بالحمضيات لتأثيرها القوى في خفض ضغط الدم، وتشمل ثمار الحمضيات، الجريب فروت والبرتقال والليمون، وجميعها غنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، فهى مفيدة جدًا للصحة.

يحتوى الليمون على مكونات نشطة بيولوجيًا مثل حامض الستريك والبوليفينول وحمض الأسكوربيك، ويذكر أن له العديد من الفوائد الصحية.

تشير الدراسات إلى أن شرب عصير البرتقال والجريب فروت قد يساعد في خفض قراءات ضغط الدم، حيث نظرت إحدى الدراسات المنشورة في المكتبة الوطنية للصحة في تأثير تناول الليمون يوميًا على قراءات ضغط الدم، باعتباره فاكهة مهمة لتعزيز الصحة وغنية بالمركبات الفينولية بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والزيوت الأساسية والكاروتينات.



الحمضيات

تشير نتائج الدراسات إلى أن تناول الليمون له تأثير على خفض ضغط الدم الانقباضي، فهو من الحمضيات الغنية بفيتامين C المعروف بأن له تأثير في تقليل المخاطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

يوصي الخبراء بشرب عصير الليمون لأنه محمّل بمركبات أخرى قد تقلل من ضغط الدم.

كما تشير الدراسات إلى فائدة تناول فاكهة الجريب فروت التي تُحدث انخفاضًا أكبر في متوسط الضغط الشريانى مقارنة بعصير البرتقال، تشمل تدخلات نمط الحياة الأخرى لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم تقليل تناول الكحوليات والكافيين، وممارسة الرياضة بانتظام، وفقدان الوزن خاصة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.