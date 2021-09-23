شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على مرضى السكرى تناول عصير الجزر يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى مرضى السكرى من الحرمان من بعض الأطعمة والمشروبات التي قد ينتج عنها زيادة مستويات السكرى بالدم، وبالتالي يفقد كثيرا من المرضى الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تلعب دورا في حمايتهم من الأمراض والمضاعفات، لذا فإن قائمة المسموحات لمرضى السكرى محدودة للغاية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Drhealthbenefits، فإن عصير الجزر يحمل خصائص مميزة تجعله مشروبا صحيا لمرضى السكرى، فهو لا يؤدى الى ارتفاع مستويات السكرى بالدم بل يسهم في ضبط مستوياته.

وأوضح الخبراء أن الجزر غنى بالبيتا كاروتين، الذى يكون السبب وراء تكوين فيتامين أ ، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والألياف والعناصر الغذائية الأخرى، حيث تحتوي الجزرة متوسطة الحجم على 4 جرامات فقط من الكربوهيدرات القابلة للهضم وهي غذاء منخفض نسبة السكر في الدم، كما تبين أيضًا أن العناصر الغذائية الموجودة في الجزر قد يكون لها بعض الفوائد لمرضى السكري، لأنه يحتوى على فيتامين ب 6 التي لها دور مهم في مشكلة التمثيل الغذائي، وتبين أن نقص فيتامين B-1 و B-6 سيؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2. إلى جانب ذلك ، فإن انخفاض مستوى فيتامين ب 6 سيؤدي أيضًا إلى التطور الأولي لاعتلال الكلية السكري.

ويلعب فيتامين أ الذى يتواجد في الجزر دورا هاما في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، حيث أجريت تجربة على بعض الفئران التي عانت من خلل وظيفي في خلايا البنكرياس وكانت تعاني من نقص فيتامين أ، حتى تبين قدرة فيتامين أ في السيطرة على نسبة السكر في الدم لمرضى السكري.

ويحتوى الجزر على كميات جيدة من الألياف التي لها تأثير في الحد من انتشار مرض السكري من النوع 2، إلى جانب ذلك ، يمكن أن يساعد تناول الألياف أيضًا في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم على المدى الطويل.