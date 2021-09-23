شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة 4 حبات من الحبهان إلى الماء الساخن تساعد فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوابل ليست مجرد مذاق ونكهة للأطباق الشهية، فهى لها خصائص طبية قوية تجعلها مفيدة للصحة، ولعل أحد هذه التوابل هو الحبهان المعروف بنكهته الحلوة والرائعة، إلا أنه يساعد أيضًا في تسريع عملية فقدان الوزن عن طريق زيادة معدل التمثيل الغذائي، ووفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا"، فإن إضافة عدد قليل من حبات الحبهان إلى كوب من الماء الساخن، يمكن أن يكون فعالًا في عملية فقدان الوزن واستعادة مستوى لياقتك.

كيف يساعد الحبهان في إنقاص الوزن ؟

الحبهان مصدر جيد للميلاتونين الذي يعزز معدل التمثيل الغذائى ويحسن الهضم ويساعد في تعزيز عملية حرق الدهون مما يساعد في إنقاص الوزن بشكل أسرع، وبالتالي، إذا كنت تخطط لإنقاص الوزن، فقط أضف 4-5 حبات من الحبهان إلى كوب من الماء الساخن كمشروب قبل النوم وشاهد التغيير.



حبهان

ماذا يقول الخبراء ؟

يمكن أن تؤدي إضافة التوابل إلى المشروبات والوجبات إلى تحسين عملية الهضم وزيادة معدل التمثيل الغذائي، فإلى جانب الحبهان، يمكن تساعد إضافة التوابل مثل الشمر والقرنفل إلى المشروبات والشوربة في تسريع عملية فقدان الدهون.

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن السمنة تؤثر على العالم بأسره، والكثير من اللوم على وباء كورونا الذى غير أنماط الحياة حول العالم، وألزمنا بالبقاء لفترات طويلة في المنزل دون بذل أي نشاط خوفًا من تفشى العدوى، وتسبب ذلك في إفراط الكثير منا باستهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم.



الحبهان

كيف تصنع مشروبًا بسيطًا لإنقاص الوزن باستخدام حبات الحبهان؟

لتحضير مشروب الحبهان السريع، خذ مقلاة وأضف كوبين من الماء.

بمجرد أن يبدأ الماء بالغليان، قم بكسر حبات الحبهان وأضفها إلى الماء.

قم بتصفية المشروب واستمتع بتناوله قبل النوم.

يمكنك أيضًا تجربته مع الحليب قليل الدسم فهذا سيساعد في تحفيز النوم وزيادة معدل التمثيل الغذائى.