شكرا لقرائتكم خبر عن شوربة الكرنب الحل السحرى لخسارة وزنك .. تناول طبق يوميا فى رحلة الدايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوربة الكرنب إحدى الأطعمة التي تستخدم في رحلة إنقاص الوزن، التي تستخدم منذ الثمانينات الفعالة لتقليص محيط الخصر لديك في أسبوع واحد فقط، حيث يمكنك استبدال وجبتك العادية بحصة واحدة على الأقل من شوربة الكرنب، لأن الكوب الواحد منها منخفضة السعرات الحرارية 85 سعرة، بجانب أنها مصدر غنى بالبروتينات وفيتامين أ وفيتامين والكالسيوم، والحديد.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فأن تناول شوربة الكرنب يوميا يحقق العديد من الفوائد خلال رحلة الدايت:1.التحكم في الوزن

استهلاك شوربة الكرنب التي تحتوى كميات كبيرة من الألياف التي تمنحك الشعور بالشبع، الذى ينعكس على وزنك ويسهم في خسارة الدهون.

2. تعزيز عملية للهضم

ستكون الألياف الموجودة في الكرنب والمكونات الأخرى مفيدة جدًا لعملية الهضم، مما يجنبك من الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والبواسير و الحفاظ على حركة الأمعاء.

3.يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

شوربة الكرنب غنية أيضًا بمضادات الأكسدة، لذا تكون هي المحارب الرئيسي لمحاربة الجذور الحرة في أجسامنا والتي يمكن أن تسبب السرطان، لأنها تحتوى على مركب سلفورافان القادر على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

4.تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تلعب الألياف دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة القلب، مما يساعد في تقليل الكوليسترول السيئ الذي قد يؤدي إلى أمراض القلب مثل القلب التاجي والسكتات الدماغية.

5.إزالة السموم

تمتلك الخضروات بما في ذلك الملفوف القدرة على إزالة السموم، مما يحسن وظائف الكبد وتعزيز مناعة الجسم.