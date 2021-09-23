شكرا لقرائتكم خبر عن يوم حر ويوم حلو .. تغلب على مشكلات التقلبات الجوية أثناء تغيير الفصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحتاج العناية بالصحة الجسم خلال الجو الحار والمتقلب أثناء تغيير الفصول إلى بعض الترتيبات وأيضا إلى تغيير بعض عاداتك اليومية، بدءًا من نوعية الطعام الذي تتناوله، وحتى الملابس التي ترتديها، وهناك بعض المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثيرون بسبب التقلبات الجوية الحادة والسريعة حين ترتفع درجة حرارة الجو فى يوم وتنخفض نسبيا في اليوم التالى ،

يقدم موقع bright side تقرير بأهم الإجراءات التي يجب فعلها خلال الأجواء المتقلبة مع نهاية فصل الصيف وبداية الخريف

تجنب مصادر الحرارة:

حتى تظل في حالة جيدة من الاسترخاء والانتعاش عند ارتفاع درجات الحرارة، يجب تغيير المصابيح التى تصدر حرارة بدرجة كبيرة أثناء تشغيلها، أيضا فإن الأجهزة الإلكترونية تزيد من درجة حرارة المنزل، يجب غلقها بعد الانتهاء من استخدامها

تجنب الأطعمة الغنية بالبروتين:



تناول طعام صحى

إذا شعرت ببعض التقلبات الجوية وخصوصا فى الجو الحار تجنب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين خصوصا اللحوم الحمراء والألبان التى ترفع من درجة حرارة الجسم، لأن هذه الأطعمة تجعل جهازك الهضمي يبذل مجهودا أكبر أثناء عملية هضم هذا النوع من الطعام، يمكنك أن تعتمد علة تناول الخضروات واللحوم البيضاء وأن تتناول 5وجبات صغيرة على مدار اليوم

ممارسة الرياضة:

حتى أثناء الجو الحار،وتغيير الفصول يجب عليك أن تخصص وقتا محددا لممارسة الرياضة، وعليك أن تقلل من الوقت الذي تجلس فيه دون القيام بأي نشاط، والرياضات المناسبة فى هذه الأوقات السباحة وركوب الدراجات التى تساعد جسمك على قضاء اليوم في حالة من النشاط والحيوية، بالإضافة إلى أن ممارسة الرياضة تساعد على تنشيط الدورة الدموية.

تجنب المشروبات الغنية بالسكر:



ابتعد عن المشروبات السكرية

بعض المشروبات الغازية الطاقة وعصائر الفاكهة تحتوى على نسبة كبيرة من السكرو يمكنها أن تسبب مشاكل صحية تكون سببا في تدمير صحة الجسم خاصة خلال الطقس الحار،وتغيير الفصول وذلك السكريات يجعلها تسبب الجفاف، خصوصا عند ارتفاع درجة الحرارة ويفضل تناول مياة باردة

اكتئاب الخريف

الاكتئاب الموسمى أشهر أنواع الاكتئاب وخصوصا في فصل الخريف ،وهذا النوع يبدأ مع نهاية شهر سبتمبر كل عام

، عليك أن تغير من عاداتك فى هذا الفصل وتنطلق ويفضل القيام برحلة استجمام قصيرة في هذا الفضل لكسر المعتاد فى هذا الوقت من السنة