شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الأنيميا ضرورة إذا كان لديكِ متلازمة تكيس المبايض.. اعرفى الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض تكيس المبايض من الأمراض الشائعة، وتحدث هذه المشكلة عند النساء بسبب عدم توازن الهرمونات ونتيجة عدم انتظام الدورة الشهرية، وقد تؤدي إلى احتمال مواجهة صعوبات في الحمل وأثناء الحمل، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على لماذا يجب عمل تحليل الأنيميا إذا كان لديكِ متلازمة تكيس المبايض، بحسب موقع 24-7labs.

بسبب عدم التوازن في الهرمونات، تنتج متلازمة تكيس المبايض المزيد من الأندروجينات التي تسبب البثور ونمو شعر الوجه والجسم الزائد وعدم الإباضة عند النساء.

بدلاً من إطلاق البويضات ، فإنها تشكل أكياسًا صغيرة جدًا في المبيض تؤدي إلى تضخم المبيض، مما يتسبب في حدوث متلازمة تكيس المبايض.

تتمثل الأعراض الرئيسية لهذا المرض في ضعف الجسم، وانخفاض مستويات الهيموجلوبين (فقر الدم)، زيادة الوزن، حب الشباب، وعدم انتظام الدورة الشهرية، الشعر الداكن والزائد على الوجه والصدر والبطن والظهر يعتبر الاكتئاب والعقم من الأعراض في الحالات القصوى.

مرض تكيس المبايض يسبب فقر الدم

مرض تكيس المبايض من أكثر الأمراض شيوعًا عند النساء وذلك لأنه يسبب نزيفًا حادًا ويمكن أن يؤدي إلى نقص الحديد أو فقر الدم.

عادة ، تختلف أسباب هذا المرض من امرأة إلى أخرى لكن النزيف الغزير هو السبب الأكثر شيوعًا عند كل امرأة مصابة. في الأساس، ينتقل هذا المرض من خلال سلالات الدم، فهو موروثاًـ ويجب الانتباه إلى تناول الحديد لأن متلازمة تكيس المبايض تسبب نقص الحديد في الجسم.

النزيف الغزير عند النساء يسبب فقر الدم الذي يمكن أن يضعفك لذلك، يجب أن تخضعى لاختبار فقر الدم إذا كان لديكِ متلازمة تكيس المبايض.

استشيرى طبيبك وقومى بزيادة تناول الحديد في الأطعمة مثل السبانخ والبيض والبروكلي.

ولا تناولى مكملات الحديد دون استشارة الطبيب قد يكون لها ردود فعل سلبية على الجسم.

تحاليل فقر الدم لمن تعاني من متلازمة تكيس المبايض

فقر الدم هو حالة تخفض نسبة الهيموجلوبين في الدم وبالتالي تقل كمية الأكسجين، يحدث فقر الدم بسبب الإنتاج غير السليم لخلايا الدم الحمراء.

الهيموجلوبين هو الشكل المختزل للحديد كما يحمل الحديد الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنسجة الجسم.

يؤدي انخفاض مستوى الحديد في الجسم إلى الضعف وضيق التنفس وألم الصدر والإرهاق ومع ذلك ، من الضروري إجراء اختبار لفقر الدم عندما تعاني من متلازمة تكيس المبايض، حيث يحتاج الجسم إلى كمية جيدة من الحديد لتوزيع الدم وتحتاج إلى التأكد من الحاجة إلى تناول الحديد من خلال اختبار فقر الدم.

عند إجراء اختبار لفقر الدم ، سيشخص طبيبك سبب الحالة وشدتها قد يتسبب فقر الدم غير المعالج في حدوث مضاعفات، لذا فأنت بحاجة إلى العلاج المناسب للتخلص منه.

لتشخيص فقر الدم في الجسم، سيأخذ الطبيب في الاعتبار الفحوصات التالية: تعداد الدم الكامل، والحديد، وقياس الفيريتين، وعدد الخلايا الشبكية، والمسحة الدموية.

قد يوفر لك الطبيب طرقًا لعلاج نقص الحديد لديك، من خلال التوصية بنظام غذائي صحي يحتوي على الحديد ، أو مكملات الحديد ستعتمد الجرعة على قدرتك ونقص الحديد.