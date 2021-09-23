اختبارات منزلية لمعرفة إن كنتِ حامل.. ما هي؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 06:04 مساءً - منذ 27 دقيقة

تشير عدة أعراض لحدوث الحمل، وقد تشعر المرأة بوجود عارض واحد أو أكثر، وقد يختلف الموضوع من امرأة إلى أخرى. لذلك، كيف تعرفين أنك حامل قبل التحليل:

– تأخّر الدورة الشهرية

– تحجر وتورم في الثديين

– الغثيان مع أو من دون قيء

– التبول بكثرة والإمساك

– التعب والنعاس

– تغيّر المزاج بسرعة

– النفور من بعض الروائح والأطعمة والشعور بالاشمئزاز منها.

والى جانب الاعراض التي قد تكتشف المرأة من خلالها ان كانت حاملاً هناك اختبارات منزلية يمكن ان تلجأ إليها، ايضا فما هي؟

اختبار السكر

هو الاختبار الأسهل لتنفيذه والحصول على نتيجة صحيحة في معظم الوقت. اما عن كيفية التنفيذ تضع المرأة ملعقة كبيرة من السكر في وعاء، ثم تضيف ملعقة واحدة من عينة البول، بعد ذلك يتم مراقبة ما حصل، ان حدثت تكتلات في البول فهذا يدل على وجود حمل لكن في حال ذاب السكر فهذا يدل انه لا يوجد حمل.

إختبار معجون الأسنان

يتمّ وضع ملعقتين من معجون الأسنان في وعاء ثمّ إضافة عينة بول السيدة، فإن تغيّر لون معجون الأسنان إلى اللون الأزرق، فذلك يدلّ على وجود حمل.

إختبار الخل

يتم وضع الخل في وعاء بلاستيكيّ، ثمّ تُضاف عينة بول السيدة ويتمّ خلطهما فإن حدث تغير في لون الخل فذلك يدلّ على وجود الحمل.

يمكن ايضا التأكد عبر شراء تحليل الحمل من الصيدلية والقيام به في البيت وسيشير ان كان الاختبار ايجابياً اي ان المرأة حاملاو لا لكن يجب الانتباه الى فكرة اساسية وهي انه في بعض الاحيان يشير الاختبار الى عدم وجود حمل في حين ان هناك حمل ويحدث عادة ذلك عند إجراء الفحص في وقت مبكر، أو عندما تكون المرأة الحامل قد شربت كميات كبيرة من السوائل قبل الاختبار مباشرة او انها تتناول بعض الأدوية المضادة للهيستامين او المضدرة بالبول.

وقد يشير الاختبار الى وجود حمل خاطئ وذلك في حال وجود دم أو بروتين في البول، او ان المراة التي خضعت للاختبار فد تناولت المهدئات او مضادات الصرع او أدوية الخصوبة.