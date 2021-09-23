أطعمة تحارب النسيان والخرف وتعزز صحة الدماغ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت العديد من الدراسات أن النظام الغذائي له تأثير كبير على الدماغ، الذي يعد من أكثر أعضاء الجسم استهلاكاً للطاقة.

تقول خبيرة التغذية آنه إيبورغ إن بعض العناصر الغذائية مهمة بشكل خاص للدماغ والخلايا العصبية، ومع تناول هذه الأطعمة يمكن منع الخرف أو تأخير ظهوره. كما يوصي خبراء التغذية باتباع نظام غذائي متوازن، وفقا لتقرير في دويتشه فيله.

لذلك تنصح إيبورغ في كتابها “أطعمة ضد النسيان” بتناول الأطعمة الطبيعية مثل الفاكهة والخضراوات، لأنها تحتوي على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة، وكذلك العديد من الفيتامينات وحمض الفوليك، والدهون الصحية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية تدعم أيضاً عملية التمثيل الغذائي للهرمونات.

كما توصي إيبورغ بالأطعمة التالية:

– الماء

– الشاي الأخضر

– الشاي الأسود

– الخضراوات الخضراء

– الفول، البازلاء، العدس

– منتجات الحبوب الكاملة مثل بذور الكتان، بذور اليقطين، بذور اللفت

– زيت الزيتون

– السمك

– المكسرات

بالمقابل، فإن البرغر والبطاطا المقلية والبيتزا يمكن أن تسبب تلف الدماغ. وكان باحثون توصلوا إلى وجود صلة بين الوجبات السريعة ومرض الخرف.

وفي دراسة نشرت عام 2019 اكتشف فريق من الباحثين بقيادة الباحث، من الجامعة الوطنية الأسترالية، نيكولاس شيربوين، دليلاً على أن الأشخاص معرضون بشكل كبير للإصابة بالخرف بسبب عاداتهم الغذائية غير الصحية.

ونشرت الدراسة في مجلة “فرنتيورز إن نيورإندوكراينولوجي” Frontiers in Neuroendocrinology.