أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن

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انتفاخ البطن مشكلة يعاني منها الكثيرين
يعاني الكثيرون من مشكلة الانتفاخ والتي تعد من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعاً ، والذي قد يؤدي إلى الإمساك أو وجود غازات.
يعد انتفاخ البطن من المتاعب الصحية المزعجة للغاية كونه يسبب حرجا بالغا للمصابين به، فما هي أسبابه؟ وكيف يمكن مواجهته؟
للإجابة عن هذه الأسئلة قالت الدكتورة فيولا أندرسن عضوة الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن انتفاخ البطن يحدث بسبب كثرة الغازات في الأمعاء.
صعوبات الهضم
وأوضحت أندرسن أن كثرة الغازات في الأمعاء لها أسباب عدة، أبرزها صعوبة هضم سكر الحليب (اللاكتوز) وسكر الفاكهة (الفركتوز)، ومشاكل بكتيريا الأمعاء، وابتلاع الكثير من الهواء بفعل تناول الطعام بسرعة.
ويرجع انتفاخ البطن أيضا إلى بعض الأغذية والمشروبات مثل المشروبات الغازية، والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل البقوليات والكرنب، ومنتجات الحبوب الكاملة، وبعض الخضروات والفواكه، والبذور الزيتية والمكسرات.
حيل غذائية
من جانبها، قالت خبيرة التغذية الألمانية جابرييلا فرايتاج-تسيجلر إنه يمكن مواجهة انتفاخ البطن من خلال بعض الحيل الغذائية، كالاستعاضة عن الأغذية صعبة الهضم بأخرى يسهل هضمها، فعلى سبيل المثال ينبغي تناول خبز القمح الكامل المصنوع من دقيق القمح الكامل المطحون ناعما بدلا من الخشن، وتناول الكرنب المدبب بدلا من الكرنب الأبيض، والعدس الأحمر بدلا من الأصفر.
أعشاب وتوابل
ويمكن أن تساعد الأعشاب والتوابل أيضا في الحد من نشوء الغازات المزعجة، خاصة بذور الكمون والشمر واليانسون والريحان الطازج والشبت والزعتر.
وتعد الرياضة سلاحا فعالا لمحاربة انتفاخ البطن، حيث إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، وبالتالي التخلص من الغازات المزعجة.
وإذا لم تفلح كل هذه السبل في مواجهة انتفاخ البطن يجب حينئذ استشارة الطبيب، خاصة إذا كان الانتفاخ متكررا ومصحوبا بآلام بالبطن، ويمكن في هذه الحالة اللجوء إلى الأدوية التي تعمل على تقليل الغازات.