شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح معلومة طبية صادمة بشأن “جرثومة المعدة” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف طبيب الباطنية والجهاز الهضمي عبد الله الذيابي عن معلومة طبية صادمة عن جرثومة المعدة.

وأوضح في تغريدة على “تويتر”، أنه لا يمكن علاج “جرثومة المعدة” بواسطة تناول “الثوم.

والجرثومة الحلزونية أو ما يعرف بجرثومة المعدة هي أحد أشهر مسببات قرحة المعدة ومشاكلها.