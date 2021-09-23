منذ أكثر من شهر.. روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا"

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أعلى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ 19 أغسطس الماضي بتسجيلها 21438 إصابة مقارنة بيوم أمس 19706إصابات ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا سبعة ملايين و354 ألفا و995 إصابة.



وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعا طفيفا بـتسجيلها 820 حالة خلال آخر 24 ساعة ، مقابل 817 وفاة في اليوم السابق ليصل مجموعها إلى201 ألفا و445 حالة وفاة ، وتماثل 16567 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ مجموع المتعافين ستة ملايين و558 ألفا و780 شخصا.