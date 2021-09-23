خلال 24 ساعة.. الإمارات تقدّم 60059 جرعة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 60059 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 19713423 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 199.32 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».