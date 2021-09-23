شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخريف قد يخدعك.. 10 نصائح للوقاية من الأمراض الناتجة عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتفاقم العديد من الأمراض بقدوم فصل الخريف، لاسيما مع تراجع درجات الحرارة وارتفاع مستويات الرطوبة، مما تعد بيئة مناسبة لنمو البكتيريا المسببة للأمراض، مما يجب علينا اتباع بعض الاحتياطات والإرشادات اللازمة لتجنب تفاقم الوضع الصحى خلال هذا الوقت من العام.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، نتناول أهم الأمراض المرتبطة بفصل الخريف ومنها:





1: الانفلونزا والالتهابات الفيروسية:عادة ما تكون نهاية الخريف مصحوبة بأوبئة العدوى الفيروسية، وغالبًا ما تكون الأنفلونزا وأعراضها المزعجة.





2: الذبحة الصدرية:الالتهابات التي تدخل تجويف الفم تترسب على اللوزتين، لذا تحدث عملية التهابية، ونتيجة لذلك، يزيد من خطورة التعرض للذبحة الصدرية.





3: التهاب المثانة:طقس الخريف قد يخدعك، لذا فإن ارتداء البعض للملابس الصيفية يعرضهم لانخفاض حرارة الجسم والتهاب المثانة.





4. التهاب الحنجرة:يتعرض الكثير منا إلى الالتهابات المزعجة فى الحلق والحنجرة، مما تجد ألم وصعوبة عند البلع، وقد تعانى من صوت أجش ومنخفض.





5.الأمراض الجلدية :تحدث حالات التهاب الجلد والأمراض الجلدية في كثير من الأحيان، ويرجع ذلك إلى انخفاض دفاعات الجسم وزيادة نشاط الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب المرض.





6.اضطرابات الجهاز الهضمي:ينتج تفاقم الأمراض المزمنة في الجهاز الهضمي عن تغيير حاد في النظام الغذائي، فضلاً عن حدوث دورة بيولوجية أقل نشاطًا للجسم اثناء فصل الخريف.





7. تفاعلات تحسسية:خلال فصل الخريف، يلجأ الأشخاص إلى المنزل، الأمر الذي يؤدي هذا إلى تفاقم الحساسية مع زيادة كمية الغبار والمواد الكيميائية المستنشقة.





8. التهاب الكلى:غالبًا ما يكون سبب هذا المرض هو انخفاض حرارة الجسم في منطقة أسفل الظهر أو الجلوس لفترات طويلة على الأسطح الباردة.







وأوصى الخبراء ببعض النصائح للوقاية من أمراض فصل الخريف وهى: وأوصى الخبراء ببعض النصائح للوقاية من أمراض فصل الخريف وهى: 1.الحصول على لقاح الأنفلونزا وتجنب الأماكن المزدحمة.

9.اكتئاب الخريف:يحدث نتيجة تغيرات هرمونية مرتبطة بالساعة البيولوجية التى تغير المزاج، مع تراجع ضوء الشمس الذى يؤدى للشعور بالاكتئاب وتراجع النشاط والطاقة.

2.غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون وتجنب ملامسة الأسطح.

3.عالج الجيوب الأنفية وتناول الفيتامينات لتعزيز مناعتك.

4. الإكثار من السوائل والمشروبات الساخنة.

5.الحرص على الغرغرة بالماء بشكل وقائي وتناول المشروبات الدافئة للوقاية من مسببات الذبحة الصدرية .

6.ارتداء ملابس دافئة للوقاية من التهاب المثانة وأمراض الجهاز البولي التناسلي والكلى.

7.تجنب الجلوس في غرف باردة لفترات طويلة من الوقت.

8.اتباع نظام غذائي صحي، ومراقبة حالة البراز ودرجة حرارة الجسم.

9.يجب تهوية الغرف، و تجنب ملامسة المواد المسببة للحساسية المحتملة.

10.حاول التعرض لأشعة الشمس خلال الصباح الباكر وممارسة الرياضة فى الهواء الطلق لتخفيف أعراض الاكتئاب الموسمى.