شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: حماية لقاح كورونا تتضاءل بمرور الوقت خاصة لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" أن الحماية التي توفرها لقاحات فيروس كورونا تتضاءل بمرور الوقت، خاصة للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر.

وبحسب ما نشر موقع "CNN" راجعت الباحثة روث لينك-جيليس، التي تساعد في قيادة فريق فعالية اللقاحات في مركز السيطرة على الأمراض، سلسلة من الدراسات التي تبحث في الفعالية الإجمالية للقاحات في مجموعات مختلفة من الأشخاص بين فبراير وأغسطس الماضى ووجدت أنماطًا مماثلة للقاحات فايزر وموديرنا، وكلاهما مصنوع باستخدام تقنية MRNAأو الحمض النووي لفيروس كورونا.

تميل النتائج إلى دعم الحجة القائلة بأن حماية الناس تبدأ في التضاؤل ​​بعد بضعة أشهر، وأن اللقاحات المعززة قد تساعد في استعادة مناعتهم.

بدأت فعالية اللقاحات في التلاشي بعد بضعة أشهر من تلقي الأشخاص التطعيمات الكاملة- والتي تم تحديدها بعد أسبوعين من الجرعة الثانية من أي لقاح.

وقالت لينك-جيليس في اجتماع لمستشاري لقاح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): "بالنسبة للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، شهدنا انخفاضًا في فعالية اللقاح ضد العدوى للقاحات فايزر موديرنا".

وأضافت: "لقد شهدنا أيضًا انخفاضًا، خاصة بالنسبة للقاح فايزر، بالنسبة للأشخاص فى عمر 65 عامًا فما فوق، وهو ما لا نراه في الفئات الأصغر سنًا ".

وكانت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) قد اجتمعت أمس الأربعاء لمناقشة الحاجة المحتملة لجرعات معززة من اللقاحات.

وقد أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحاً لاستخدام طارئ للقاحات المعززة لشركة فايزر للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر، والذين يعانون من ظروف أساسية تعرضهم لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، وللأشخاص الذين تعرضهم وظائفهم لخطر التعرض.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن فعالية لقاح موديرنا أعلى بشكل عام من لقاح فايزر، وبالنسبة للقاح جونسون، تزداد فعالية اللقاح بالفعل بمرور الوقت، حتى بعد أن سيطر متغير دلتا.



