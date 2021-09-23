شكرا لقرائتكم خبر عن موديرنا تزف بشرى لانتهاء كورونا.. والمملكة تبدأ في هذه الخطوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - صرحت شركة أسترازينيكا أنها بنقل بعض خطوات التصنيع إلى المملكة. بينما توقع مدير شركة موديرنا انتهاء الجائحة خلال عام مع ارتفاع معدلات تصنيع اللقاحات.

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