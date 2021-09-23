هل حمض الفوليك ينحف؟

بيروت - نادين محمد - حمض الفوليك Folic Acid أو ما يعرف بـ B9، ينتمي إلى مجموعة فيتامينات B، هو مكمل غذائي بصورته المصنعة من الفولات، أي Folate سريع الذوبان في الماء، يخرج الفائض منه في البول، فلا يخزنه الجسم، وبالتالي لا يشكل عبئاً على أجهزة الجسم الداخلية. يلعب حمض الفوليك دوراً مهماً في وظائف الخلايا ويساعد على نمو الأنسجة، عادة ما يستخدم مع أنواع أخرى من الفيتامينات لتتحطيم أنواع من البروتينات وتكورين أخرى جديدة.

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يتوفر حمض الفوليك أيضاً في العديد من الأطعمة، منها:

• المأكولات البحرية مختلف أنواعها، خاصة السردين والتونة.

• الكبد البقري.

• الخضار الداكنة، مثل السبانخ، البروكلي، البامية، الهليون.

• الحمضيات، كالبرتقال وغيرها من الفاكهة، مثل التوت، البابايا، الفراولة، الأناناس، الموز، الطماطم، الأفوكادو...

• يتوفر حمض الفوليك أيضاً في الأرز، الخبز، حبوب الإفطار، العدس، الفاصوليا، البازلاء، المكسرات، جنين القمح، الفول السوداني، البيض...

هذه الأطعمة لا تكفي لتزويد الجسم ما يحتاجه من هذا الفيتامين أو حمض الفوليك، لذا ينصح بتناولها إلى جانب المكملات الغذائية، إذ أظهرت العديد من الدراسات أن الجسم له قدرة على امتصاص المكملات الغذائية تفوق امتصاصه الفيتامينات والعناصر الغذائية من المصادر الطبيعية، كما أن حمض الفوليك يُفقد من الطعام خلال التخزين والطهي.

ما هي فوائد حمض الفوليك؟

فوائد حمض الفوليك للجسم كثيرة، وهي:

• يقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية إذا ما تم تناول حمض الفوليك كمكمل غذائي أو من مصادره الغذائية بكميات كبيرة.

• يقلل من خطر الإصابة بعيوب الأعصاب، فنقص حمض الفوليك في الجسم، خاصة في جسم الحامل يؤدي إلى التشوه الخلقي العصبي بالدماغ أو بالعمود الفقري أو الحبل الشوكي للجنين.

• يتحكم حمض الفوليك بمستوى الهوموسيتوسين Homocysteine المرتفع بالجسم، وهو أحد أنواع الأحماض الأمينية الذي يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

• حمض الفوليك من أهم العلاجات المستخدمة لحالات التهاب المفاصل الروماتيدي.

• انخفاض مستوى حمض الفوليك في الجسم يرفع من فرص الإصابة بالتوحد.

• حمض الفوليك هو المسؤول عن إنتاج الحمض النووي DNA.

• يقلل حمض الفوليك من فرص الإصابة بالشفة الأرنبية أو ما يعرف بفلج الشفة.

• يساعد في علاج التهاب القولون والكبد، كما أنه مفيد في حالة غسيل الكلى.

• يقوي مناعة الجسم ويخفض معدل ضغط الدم المرتفع.

• نقص الفوليك من أهم أسباب فقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا الشديدة، فهو يساعد في تكوين خلايا جديدة من كرات الدم الحمراء.

• يعالج الأرق، التوتر والقلق، يساعد على النوم ويقلل من أعراض الاكتئاب.

• يحمي الشعر من التساقط ويزيد من نموه.

هل حمض الفوليك ينحف؟

ما من دلائل قوية تؤكد أن تناول حمض الفوليك يساهم في تخسيس الوزن، فتناول حمض الفوليك مع مكملات غذائية مختلفة قد يساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد على خسارة الوزن، ولكن ليس كما يعتقد، بأن جرعة كبيرة منه تنقص بضع كيلوغرامات زائدة.

هذا ويوصي الأطباء بعدم الإفراط في تناول حمض الفوليك سواء كمكمل غذائي أو من خلال الأطعمة التي تحتوي عليه وضرورة الالتزام بالكمية الموصى بها يومياً، وهي:

• 400 ميكروجرام للرجال أو النساء الذين تجاوزوا 19 عاماً.

• 600 ميكروجرام للحامل.

كما لا بد من استشارة الطبيب قبل تناول حمض الفوليك لتحديد الجرعة المناسبة منه مع مكملات غذائية أخرى، لأن الإكثار من تناوله يسبب العديد من المشاكل في الجهاز العصبي.



