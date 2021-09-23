شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات غذائية لتقوية جهاز المناعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

تنبئ نهاية الصيف سنويا ببداية موسم نزلات البرد، وهو ما يستدعي البحث عما يعزز مقاومتنا للفيروس في ظل غياب علاج لهذه الحالة.



ويمكن تحسين الجهاز المناعي ليكون مستعدا لمكافحة الفيروس، ولذلك، قد تساعد بعض المكملات الغذائية في محاربة نزلات البرد بالحفاظ على لياقة الجهاز المناعي.

وبالطبع، يجب أن نتناول نظاما غذائيا متوازنا ومغذيا مع الكثير من الفواكه والخضروات.

ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، يعد تناول المكملات طريقة ملائمة حقا لضمان حصولهم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها، بالإضافة إلى تلك التي يحصلون عليها من نظامهم الغذائي.

وعندما يتعلق الأمر بنزلات البرد، فهذه هي أفضل ستة مكملات لتعزيز جهاز المناعة لديك والحفاظ على جسمك في أفضل حالة لمحاربة الفيروس:

1- فيتامين (د)

يستخدم الجهاز المناعي فيتامين (د) للمساعدة في مهاجمة الفيروسات، وهو مهم بشكل خاص في هذا الوقت من العام.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يجب على كل شخص يزيد عمره عن أربعة أعوام أن يتناول مكملات فيتامين (د) خلال أشهر الشتاء. وهذا لأن الغالبية لا يحصلون على ما يكفي من ضوء الشمس لأجسامهم لإنتاج فيتامين (د) بشكل طبيعي.

واقترحت بعض الأبحاث أن هناك احتمالية واعدة بقدرة فيتامين (د) على مساعدة الأشخاص في محاربة نزلات البرد، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتقديم ادعاء قاطع.

2 - الزنك

يحظى الزنك بالتبجيل لخصائصه المعززة للمناعة. وهو متواجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة بما في ذلك المحار واللحوم الحمراء والمكسرات.

وفي حين أن الزنك لا يمكن أن يمنعك من الإصابة بنزلة برد، إلا أن بعض الدراسات أظهرت أن مستحلبات الزنك تقلل من مدة نزلات البرد بمقدار 24 إلى 36 ساعة.

وإذا كنت مصابا بنزلة برد، فقد تعيدك أقراص استحلاب الزنك إلى الشعور بتحسن حالتك عاجلا.

3 - الكركم

يشتهر الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات. يمكن أن تساعد مضادات الالتهاب في الواقع على تعزيز نظام المناعة لديك.

ويحتوي الكركم أيضا على خصائص مضادة للفيروسات، ما يعني أنه يمكن أن يساعد في درء نزلات البرد.

4 - فيتامين (سي)

يشار إلى فيتامين (سي) بأنه بمثابة علاج منزلي شامل، بما في ذلك نزلات البرد. وعلى الرغم من وجود جدل علمي حول ذلك، إلا أن بعض الدراسات وجدت أن تناول مكملات فيتامين (سي) بانتظام يمكن أن يجعل أعراضك أقل حدة وربما تقلل نزلات البرد.

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين (سي) إلى إضعاف جهاز المناعة بشكل كبير، لذلك من المفيد بالتأكيد تناول مكمل غذائي إذا كنت لا تحصل على ما يكفي منه في نظامك الغذائي.

5 - الثوم

يحتوي الثوم على مركبات تسمى الأليين والأليسيلين. ويُعتقد أن الأليسيلين يعطي الثوم فوائده المعززة لجهاز المناعة عن طريق تعزيز استجابة خلايا الدم البيضاء.

وأظهرت الدراسات أن الثوم يساعد في تقليل خطر الإصابة بالزكام (نزلة البرد) في المقام الأول، بالإضافة إلى جعل الأعراض أكثر اعتدالا.

وفي إحدى الدراسات التي أجريت على 146 متطوعا، قلل أولئك الذين تناولوا الثوم من خطر الإصابة بالزكام بنسبة 63%.

لذلك، إما أن تضيف بعض الثوم إلى طبخك، أو إدخال مكمل الثوم إلى روتينك اليومي.

6 - الإشنسا

الإشنسا هو مكمل عشبي مشهور جدا مصنوع من زهرة الأقحوان، وهو مضاد للالتهابات ومليء بمضادات الأكسدة.

وأظهرت العديد من الدراسات تأثير إشنسا الإيجابي على جهاز المناعة، وغالبا ما يُقترح كعلاج لنزلات البرد.