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كل ما تريد معرفته حول إكزيما اليد.. الاسباب والعلاج

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محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجلد والحساسية إن إكزيما اليد هي مرض التهابي يحدث بسبب الحساسية تجاه المواد الكيماوية بصفة خاصة، كالصابون والمنظفات والمذيبات والمطهرات والمواد الحامضية والقلوية، إلى جانب العوامل الوراثية والإصابة بالربو.

 

وأضافت الجمعية أن أعراض إكزيما اليد تتمثل في:

 

الاحمرار.

التقشر.

الشقوق والحكة.

وفي بعض الحالات تحدث تقرحات جلدية.

 

طرق علاج إكزيما اليد

 

ويتم علاج إكزيما اليد بواسطة مضادات الهيستامين ومراهم وكريمات الكورتيكوستيرويد، مع مراعاة الابتعاد عن المواد الكيماوية المسببة لتهيج الجلد أو على الأقل ارتداء قفازات عند التعامل معها.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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