شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: السمنة واتباع نظام غذائى دسم قد يسببان تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة يابانية نشرت في مجلة Nature، أن السمنة ترتبط بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والسكرى، لكن أظهر باحثون بجامعة طوكيو أن السمنة أو زيادة الوزن قد تؤثر على صحة الشعر أيضًا وتؤدى فى بعض الحالات إلى فقدان بصيلات الشعر، طبقا لما ورد في موقع ميديكال اكسبريس.

وأوضح الباحثون أن اتباع نظام غذائى غنى بالدهون أو السمنة يؤدى إلى استنفاد الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر (HFSCs) من خلال تحفيز إشارات التهابية معينة، مما يمنع تجدد بصيلات الشعر ويؤدي في النهاية إلى فقدان بصيلات الشعر، وتقوم هذه الخلايا بالتجديد الذاتي لكل دورة بصيلات الشعر، مما يسمح له بالنمو مع تقدم العمر، إلا أن السمنة تؤثر على كفاءة عمل تلك الخلايا وبالتالي يترقق الشعر.

وتوصل الباحثون أيضا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالثعلبة الأندروجينية، حيث لاحظت الدراسة بعد إجراء فحص على نماذج من الفئران التي تعانى من السمنة المفرطة، أنها تعانى من فقدان أسرع للشعر والبصيلات.

وأشار الباحثون إلى أنه بعد إجراء تحليل حول مصير الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر، اكتشفت الدراسة كيف تؤثر السمنة على هذه الخلايا، نظرا لأنها تؤدى لزيادة الإجهاد التأكسدى الذى يؤثر على عملية تجديد بصيلات الشعر.

وأشارت الدراسة إلى أن الفئران التي تعانى من السمنة تعانى من زيادة في نشاط إشارات السيتوكينات الالتهابية التي تلعب دورًا هامًا في تجديد بصيلات الشعر، مما يشير إلى المخاطر والمضاعفات الناتجة عن الإفراط في تناول الوجبات الدسمة أو اتباع نظام غذائى غنى بالدهون.