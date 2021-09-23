شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: منتجات الألبان تجعلك أقل عرضة لأمراض القلب.. اعرف طريقة تناولها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أسترالية جديدة أن البالغين الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا بمنتجات الألبان تقل احتمالية إصابتهم بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 25٪، وأوضح الباحثون أن العناصر الغذائية الأخرى داخل منتجات الألبان لها تأثير وقائي على القلب وتساعده على العمل بشكل طبيعي.

وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية أوضحت الدراسة أن الناس يجب أن يلتزموا بمنتجات الألبان التي تحتوي على إضافات أقل وغير محلاة أو مملحة.

قال المؤلف الرئيسي المشارك الدكتور ماتي ماركلوند، من معهد جورج للصحة العالمية في أستراليا، إنه من المهم تناول منتجات الألبان، التي يجب أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي مع التركيز على اختيار بعض منتجات الألبان، على سبيل المثال، تناول الزبادي بدلاً من الزبدة أو تجنب منتجات الألبان المحلاة المحملة بالسكر المضاف.

وأضاف: "رغم أن النتائج قد تتأثر جزئيًا بعوامل أخرى غير دهون الألبان، فإن الدراسة لا تشير إلى أنه لا يوجد أي ضرر لدهون الألبان في حد ذاتها".

في الدراسة - التي نُشرت اليوم في مجلة Plos Medicine - قام الباحثون بفحص دم 4000 شخص في الستينيات من العمر من السويد وتابع الباحثون المشاركين في الدراسة لمدة 16 عامًا، وسجلوا عدد مشاكل القلب والأوعية الدموية والوفيات التي حدثت.

تمت مقارنة النتائج مع 17 دراسة أخرى مماثلة شملت 43000 شخص من الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها.

وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من دهون الألبان في نظامهم الغذائي كانوا أقل عرضة بنسبة 25% للإصابة بمشاكل في القلب مقارنة بمن تناولوا كميات أقل من منتجات الألبان.

لم تسجل الدراسة نوع منتجات الألبان التي كان يستهلكها كل مشارك.

من جانبها، قالت الدكتورة كاثي تريو، أحد المشاركين فى الدراسة من معهد جورج لفرع الصحة العالمية بأستراليا، إنه من المهم تناول منتجات الألبان الصحية فقط.

وأضافت "تشير الدلائل المتزايدة إلى أن التأثير الصحي للألبان قد يكون أكثر اعتمادًا على النوع - مثل الجبن واللبن والزبدة - بدلاً من محتوى الدهون، الأمر الذي أثار الشكوك حول ما إذا كان تجنب دهون الألبان بشكل عام هو مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

قال البروفيسور إيان جيفنز، خبير التغذية في جامعة ريدينج البريطانية والذي لم يشارك في الدراسة، إن نتائجها تتطابق إلى حد كبير مع نتائج الأبحاث السابقة.

وقال جيفنز لـ Science Media Center: "استخدمت هذه الدراسة المؤشرات الحيوية للأحماض الدهنية لاستهداف دهون الألبان على وجه التحديد لأنها غنية بالأحماض الدهنية المشبعة التي يُفترض عمومًا أنها تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية."

وأوضح المؤلفون أن هناك أدلة متزايدة على أن الآثار الصحية لمنتجات الألبان تعتمد على نوع الطعام.

أشارت العديد من الدراسات إلى أنه قد يكون هناك صلة بين استهلاك المزيد من منتجات الألبان وتحسين صحة القلب.

لكن العديد من منتجات الألبان اكتسبت بالفعل سمعة سيئة بسبب ارتفاع مستويات الدهون المشبعة فيها، والتي ارتبطت بأمراض القلب.

قال متحدث باسم مؤسسة القلب البريطانية سابقًا: "منتجات الألبان يجب إضافتها إلى النظام الغذائي للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية لكن يُنصح باختيار منتجات الألبان منخفضة الدسم".