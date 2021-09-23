شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد فيتامين سي فى دعم الجهاز المناعى لمكافحة العدوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد فيتامين سي جهاز المناعة لديك على محاربة العدوى من بعض البكتيريا والفيروسات، حيث إن تناول ما يكفي من فيتامين سي مهم أيضًا لأنه قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويمكن أن يساعد تطبيق فيتامين سي موضعيًا على تفتيح البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين.

ووفقا لتقرير لموقع insider تقدم السطور التالية كل ما تريد معرفته عن فوائد فيتامين سي للجسم والأطعمة التي تمد الجسم به.

يستخدم فيتامين سي، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، في عمليات مختلفة في الجسم بما في ذلك بناء العظام والكولاجين والعضلات، وهو مهم أيضًا فى التئام الجروح.

يساعد فيتامين سي جهاز المناعة لديك، وهناك بعض الأدلة المحدودة على أن الجرعات الزائدة من فيتامين سي تعزز جهاز المناعة وتساعد في محاربة الزكام وأنواع أخرى من العدوى، وتشير ورقة بحثية إلى أن بعض الخلايا في الجهاز المناعي تتطلب فيتامين سي للقيام بوظائفها، مما يعني أن الإمداد العالي حوالي 100 إلى 200 ملج يوميًا من فيتامين سي يمكن أن يعزز أداء الجهاز المناعي. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يزيد نقص فيتامين سي من خطر تعرضك لبعض البكتيريا والفيروسات.

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع تلف الخلايا مما يحد من الآثار الضارة للجذور الحرة.

والجذور الحرة هي مركبات تنتجها عمليات الخلايا الطبيعية والمصادر الخارجية مثل التلوث أو دخان السجائر، إذا تراكمت في جسمك الكثير من الجذور الحرة، فقد يؤدي ذلك إلى شيء يسمى الإجهاد التأكسدي، والذي يرتبط بالشيخوخة والحالات الصحية بما في ذلك، التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو نوع من التهاب المفاصل المناعي الذاتي الذي يسبب تورم المفاصل وألمها، والسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، والأمراض العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون والتصلب المتعدد، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي في منع تراكم الجذور الحرة.

قد يقلل فيتامين سى من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وقد يلعب أيضًا دورًا في الحفاظ على صحة القلب، حيث حللت مراجعة 16 دراسة لتحديد العلاقات بين تناول فيتامين سي واحتمال الإصابة بسكتة دماغية.

وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من فيتامين سي تتراوح في المتوسط ​​من 45 إلى 1167 مجم يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية، أولئك الذين تناولوا ما بين 200 و550 مجم يوميًا من فيتامين سي شهدوا أكبر انخفاض في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويعتقدون أنه قد يكون بسبب قدرة الفيتامين على خفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب.

قد يكون فيتامين سي مفيدًا لبشرتك، وجدت دراسة بحثية أن الجلد السليم يحتوي على مستويات عالية من فيتامين سي لأنه يساعد في إنتاج الكولاجين ويمنع أضرار أشعة الشمس، يمكن أن يساعد فيتامين سي في تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد، الكولاجين هو بروتين يمد البشرة ببنيتها وتمددها مع تقدمنا ​​في العمر، ينتج الجسم بشكل طبيعي كمية أقل من الكولاجين، مما يؤدى إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة قد يساعد التطبيق الموضعي لفيتامين ج على تجديد الكولاجين المفقود.

يزيل فيتامين سي أيضًا المؤكسدات الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، مما يساعد على منع أضرار أشعة الشمس، حيث تسبب الأشعة فوق البنفسجية شيخوخة مبكرة للجلد، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وفرط التصبغ وترهل الجلد، كما يمنع فيتامين سي أيضًا إنتاج الميلانين الذى قد يسبب بقعًا داكنة على الجلد.