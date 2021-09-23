شكرا لقرائتكم خبر عن مش لبن ولا جبنة.. السردين هيمد عظامك بمخزون أكبر من الكالسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكالسيوم يبني 99٪ من عظامنا وأسناننا بسبب محتواه من البروتين وفيتامين D، يعزز تناول السردين كثافة العظام عن طريق تحسين امتصاص المعادن، والبروتينات أيضًا موجودة بكثرة في هذه الأسماك الدهنية وتلعب دورًا مهمًا في بناء العضلات.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يحتاج الأطفال أو كبار السن، تناول كوب من الحليب مرة أو مرتين في اليوم كجزء مهم من وجبات الطعام .

هل منتجات الألبان هي الأفضل؟

ولكن ليس الحليب فقط هو الذي يحتوي على الكالسيوم ومنتجات الألبان مثل الجبن، حيث يعتبر السمن والقشدة واللبن من المصادر الغنية بالعناصر الغذائية لبناء العظام فالألبان ليست المصدر الوحيد للكالسيوم؟ فالأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يحتاجون إلى أنواع أخرى.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام والتهاب المفاصل، فإن الكالسيوم هو المعدن الذي يصنع الفارق ومع ذلك، وفقًا لمؤسسة هشاشة العظام الوطنية والمعهد الوطني للصحة، يحتوي السردين على محتوى أعلى من الكالسيوم يفوق منتجات الألبان، حيث تحتوي ثلاث أونصات على 325 ملليجرام من الكالسيوم مقابل 299 ملليجرام في الحليب كامل الدسم، ويشكل هذا ثلث المدخول اليومي الموصى به للبالغين.

كيف يقوي السردين العظام؟

يصنع السردين العجائب لصحة العظام وقوتها ولسبب وجيه يميل المرء إلى تناول السمك كله بما في ذلك عظامه الرخوة التي تعد مصدرًا جيدًا للكالسيوم علاوة على ذلك، مع محتواه من البروتين وفيتامين د، يعزز تناول السردين كثافة العظام عن طريق تحسين امتصاص المعادن بخصائصه المتأصلة وفقًا للعديد من الدراسات، فقد تبين أن الإصابة بهشاشة العظام كانت أعلى في أمريكا مقارنة باليابان على الرغم من تناول كميات أكبر من منتجات الألبان وهذا يرجع إلى استهلاك الأسماك في اليابان ودول آسيوية أخرى.

البروتينات أيضًا موجودة بكثرة في هذه الأسماك الدهنية وتلعب دورًا مهمًا في بناء العضلات، تقدم الحصة المكونة من ثلاثة أونصات 25 جرامًا من البروتين.