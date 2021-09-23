شكرا لقرائتكم خبر عن التنوع فى الأنظمة الغذائية يساعد على إنقاص الوزن.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون اتباع خطة غذائية محددة مثل نظام غذائي مقيد للسعرات الحرارية، أو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، أو جدول صيام متقطع ـ مفيدًا لفقدان الوزن، ولكن للحصول على المزيد من الفوائد، يقترح الباحثون تطبيق الثلاثة أنواع من الدايت بالتناوب، بحسب ما نشره موقع "eatthis".





في دراسة نُشرت في مجلةNutrition ، نظر الباحثون في 227 مشاركا سعوا للتدخل الطبي لفقدان الوزن ونُصحوا باتباع أحد هذه الأساليب الثلاثة، بعد اتباع أحد الأنظمة الغذائية، انتقل 154 مشاركًا بعد ذلك إلى التدخلات الغذائية الأخرى، منها نظام الصيام المتقطع واستمروا في اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون.

وأوضحت الدراسة أن حوالي 78٪ من المرضى فقدوا حوالي 5٪ من وزن أجسامهم عند اتباع نظام غذائي واحد، ولم يكن هناك فرق في مقدار فقدان الوزن الذي تم تحقيقه بناءً على نوع النظام الغذائي، ومع ذلك، فإن أولئك الذين وضعوا الخطط الثلاثة على التوالي، فقدوا ضعف هذا الرقم تقريبًا، مما يشير إلى أن تغيير استراتيجيتك لفقدان الوزن يمكن أن يدفعك نحو أهدافك بشكل أكثر فعالية.

اتباع نظام غذائي عالي الدهون

قالت المؤلفة الرئيسية للدراسة ريبيكا كريستنسن، والحاصلة على درجة الدكتوراه في كلية "دالا لانا " للصحة العامة بجامعة تورنتو، إن البقاء على نفس النظام الغذائي أمرًا صعبًا، وغالبًا ما يكون سببًا لتوقف الناس عن القيام بذلك، ومن المشجع أن نرى أن الأنظمة الغذائية المتتالية قد يكون لها تأثير، من الأسهل على الأشخاص التحول إلى تدخل غذائي جديد بدلاً من الالتزام بخطة واحدة طويلة الأجل.

وأكدت أن أولئك الذين فقدوا "فقط" 5٪ من الوزن ما زالوا يكتسبون مزايا كبيرة لصحتهم، وذلك لأن هذه النسبة المتواضعة مرتبطة بالتحسينات في وظيفة القلب والأوعية الدموية في الأبحاث السابقة.

أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن فقدان 5 إلى 10٪ من إجمالي وزن الجسم يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم وسكر الدم وقد يخفض نسبة الكوليسترول الضار، وأضافت أن الحفاظ على هذا الوزن مع مرور الوقت يمكن أن يستمر في تقديم فوائد مثل مستويات طاقة أفضل، والحفاظ على حركة الجسم، وتحسين الحالة المزاجية، وزيادة الثقة بالنفس.