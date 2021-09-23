شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من الإفراط في شرب القهوة..ويحدد الكمية المناسبة يومياً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر كمية القهوة الصحية التي يمكن للإنسان تناولها يومياً دون ضرر صحي.

وأكد في مداخلة لـ”الإخبارية “، أن هذه الكمية هي 3 أكواب قهوة أمريكية أو 8 فناجيل قهوة عربي في اليوم الواحد، موضحاً أن فنجان القهوة الواحد به 40 مليجرام من الكافيين.

وأشار “النمر” إلى أن زيادة شرب القهوة عن هذه المعدلات اليومية له أضرار على صحة الإنسان وتؤدي إلى الخفقان، والسهر، وارتباك ساعات النوم، والتوتر.