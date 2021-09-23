شكرا لقرائتكم خبر عن أوراق الكارى تساعد فى إنقاص الوزن وتضفى نكهة للطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوراق الكارى من الأعشاب المفضلة للكثير من الناس سواء كانت بشكلها المطحون أو الطازجة، حيث تضفى رائحة ونكهة إلى طعامك، كما أنها تساعد فى تعزيز فقدان الوزن، علاوة على أنها غنية بالفيتامينات والمعادن، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد أوراق الكارى لإنقاص الوزن، بحسب موقع "health".

فوائد أوراق الكارى

وفقا للدراسة المنشورة فى مجلة الطب الصينى يمكن أن تساعد أوراق الكارى فى تعزيز صحة القلب عن طريق زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) فى الجسم، وتحسين الهضم، وتحسين الرؤية، والوقاية من فقر الدم.

ميزة أخرى لأوراق الكارى هى قدرتها على المساعدة فى فقدان الوزن، ويمكن إضافتها فى وجبات الطعام الخاصة بك نظرا لتأثيرها الإيجابى على الهضم، والقدرة على تنظيم الكوليسترول، وحرق الدهون.

ويمكن إضافة أوراق الكارى لنكهة العديد من الأطباق وللوقاية من الأمراض المختلفة لأن الكارى مصدر غنى لمضادات الأكسدة والمغذيات المختلفة.

فوائد أوراق الكارى فى إنقاص الوزن

عند تناول أوراق الكارى على معدة فارغة، قد تساعد فى التخلص من الدهون الزائدة فى الجسم بما يساعد على فقدان الوزن من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائى الخاصة بك.

مضغ أو تناول أوراق الكارى بانتظام على معدة فارغة يطهر الجسم ويساعد فى إزالة السموم الضارة، كما تساعد فى حرق السعرات الحرارية وتقلل تراكم الدهون الذى ينتج عنه فقدان الوزن.

تحتوى أوراق الكارى على مواد لها تأثيرات مضادة للسمنة وخفض الدهون، كما تحسن الجهاز الهضمى الذى يساعد فى فقدان الوزن.

كيفية استخدام أوراق الكاري لفقدان الوزن

يمكنك استخدام أوراق الكارى بشكل فعال للغاية لفقدان الوزن بالطرق التالية:

1. إضافة أوراق الكارى إلى الأطباق الخاصة بك.

2. الأكل والمضغ لأوراق الكارى على معدة فارغة.

3. إعداد مياه أوراق الكارى بالطريقة التالية:

- قم بغلى 10-20 من أوراق الكارى فى الماء.

- بعد بضع دقائق، قم بتصفية الماء من الأوراق.

- أضف العسل وعصير الليمون لتعزيز مذاق ونكهة الماء.

- قم بشرب شاى الكارى أول شىء فى الصباح على معدة فارغة.

على الرغم من أن أوراق الكارى يمكن أن تكون طريقة طبيعية لفقدان الوزن، إلا أنه من المهم أن تكون بجانب اتباع نظام غذائى صحى جنبا إلى جنب مع نشاط بدنى منتظم لمدة 30 إلى 45 دقيقة يومياً 5 أيام فى الأسبوع.