شكرا لقرائتكم خبر عن النوم الجيد يساعدك فى فقدان الوزن .. نام 8 ساعات يوميا واترك هاتفك بعيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلة النوم قد يكون لها آثار ضارة على صحتك، خاصة إذا كنت في رحلة فقدان الوزن، لأن النوم يلعب دوراً كبيراً لتعزيز حرق الدهون في الجسم، وفي هذا التقرير نتعرف على الوقت الذي يجب أن تذهب فيه للنوم يومياً وعدد ساعات النوم لفقدان الوزن الأمثل، بحسب موقع "shefinds".

أهمية النوم للجسم وكيف يساعدك فى فقدان الوزن

من المهم أن نفهم لماذا يحتاج جسمنا إلى النوم، عندما ننام، يطلق الجسم العديد من الهرمونات الحاسمة من عملية الأيض بشكل جيد والمساهمة في فقدان الوزن.

وتشمل هذه الهرمونات هرمون النمو، الذى يساعد في بناء العظام والعضلات، والتيستوستيرون، الذي يرتبط بفقدان الدهون، واللبتين، الذي يمنح الجسم شعورًا بالشبع، ومجموعة من هرمونات تحفيز الغدة الدرقية، وهي مصدر القيادة في عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك.

بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي سوء عادات النوم إلى زيادة الدهون والشعور بالإجهاد والقلق والتعب الذهني والجسدي.

كم عدد ساعات النوم التي يجب أن تحصل عليها لفقدان الوزن الأمثل؟

يجب أن النوم لمدة 6-8 ساعات على الأقل فى كل ليلة.

على الرغم من عدم وجود وقت محدد يجب أن تذهب فيه إلى الفراش، فإن أي وقت في الجدول الزمني يسمح لك بالنوم لمدة 6-8 ساعات هو أفضل وقت لتحقيق ذلك.

توصيات لتحسين نوعية النوم لديك

أحد أفضل الأشياء التي يمكن للشخص القيام بها للحصول على وقت نوم جيد هو التوقف عن التفاعل مع أي شيء إليكتروني مع شاشة أو ضوء قبل 30 دقيقة على الأقل من النوم.

إزالة الأنوار الساطعة من غرف النوم، لأنها تسبب زيادة انتاج المواد الكيميائية في الدماغ التي ستبقيك مستيقظا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد تمارين التأمل أو اليوجا قبل النوم على الاسترخاء في جسمك وعقلك.

لا يوجد "وقت مثالي" للذهاب إلى السرير، بل يجب أن تركز على الحصول على نوم ذات نوعية جيدة يناسب الجدول الزمني الخاص بك.