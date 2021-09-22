شكرا لقرائتكم خبر عن مش جمبرى ولا كابوريا.. 5 أسماك صحية غنية بأوميجا 3 هتدعم جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأوميجا 3 من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يمكن أن ينتجها الجسم بشكل طبيعي، لذلك فإن تناول الأسماك يمكن أن يساعد في تلبية متطلبات الجسم، وينصح خبراء الصحة باستهلاك الأسماك بشكل خاص لتعزيز الصحة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب إضافة الأسماك إلى النظام الغذائي مرتين على الأقل في الأسبوع، وفقا لتقرير لموقع time now news.

الأسماك اللذيذة والصحية التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي:السلمون:

أحد أصناف الأسماك الأكثر شيوعًا، وهو مدرج على نطاق واسع في الوجبات الغذائية في جميع أنحاء العالم نظرًا لفوائده ومذاقه، بجانب كونه مصدرًا غنيًا للأوميجا 3 والدهون الصحية، يمكن أن يساعد السلمون أيضًا في تلبية احتياجات الجسم من فيتامين د والكالسيوم، مما يجعله خيارًا غذائيًا ممتازًا لتعزيز صحة العظام.

سمك القد:

يشيع استخدام مكمل زيت السمك هذا بسبب خصائصه المسكنة للألم والمضادة للالتهابات، حيث يتم استخراجه من سمكة تسمى القد، والتي يمكن أن تكون خيارًا غذائيًا صحيًا للغاية، يحتوي سمك القد على نسبة عالية من البروتين وقليلة الدهون، ويمكن أن تساعد إضافة هذا إلى النظام الغذائي في إفادة الأشخاص الذين يعملون على إدارة الوزن.

الماكريل:

إذا كنت تبحث عن سمكة يمكن أن تساعدك في تحسين صحة الجلد مع المساعدة في إدارة الوزن وصحة القلب، فيجب ألا تستبعد الماكريل من نظامك الغذائي لأنه مصدر للدهون الصحية، أوميجا 3 وفيتامين ب12، كما أن الماكريل هو سمك لذيذ بسبب نكهته القوية.

السردين:

مصدر ممتاز للأوميجا 3 وفيتامين ب 12 والدهون الصحية، كما يمكن أن يساعد السردين في تزويد الجسم بالحديد والكالسيوم والسيلينيوم يمكن أن يساعد استهلاك نفس الشيء في تعزيز جهاز المناعة والتخلص من الإجهاد التأكسدي.

الرنجة:

فيتامين (د) مطلوب من الجسم للحفاظ على صحة العظام ونظام المناعة القوي، قد يكون من الصعب الحصول على فيتامين د من مصدره الطبيعي وهو أشعة الشمس، وتعتبر الرنجة مصدرًا غنيًا بفيتامين د وأوميجا 3 والبروتين والدهون الصحية ويجب إضافتها إلى النظام الغذائي.