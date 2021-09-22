شكرا لقرائتكم خبر عن خرافات شائعة عن السلطة ما تصدقهاش.. أبرزها خفيفة على المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن أو محاولة تناول طعام صحي، فإن الخضراوات الورقية هي أول ما يتبادر إلى أذهاننا، حيث يُعتقد أن السلطات غنية بالمواد المغذية وخفيفة على المعدة، وهي طريقة رائعة للشعور بالشبع لفترات طويلة بما يساعد في الحد من استهلاك الكثير من السعرات الحرارية، ولكن هل بالفعل هذا صحيح وأن كل السلطات صحية، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا" هناك 4 خرافات شائعة حول الخضراوات الورقية الخضراء.

فيما يلى.. 4 خرافات شائعة عن الخضراوات الورقية الخضراء تعرف عليها:الخرافة:

خفيفة على المعدة

الحقيقة:

الخضراوات الورقية الخضراء مليئة بالألياف، مما يضع ضغطًا كبيرًا على أمعائك لهضمها، حتى عندما تمضغها بشكل صحيح، فإن هضمها يستغرق وقتًا طويلاً.

الخرافة:

تحتوي الخضراوات الخضراء على نسبة عالية من الماء

الحقيقة:

السلطات ذات الأوراق الخضراء غنية بالألياف ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشكلة جفاف الجسم، مما يترتب عليه الشعور بالانتفاخ وآلام في الجسم وانتفاخ البطن الزائد وآلام المفاصل.

الخرافة:

السلطات هي أفضل وجبة للعشاء

الحقيقة:

يجب أن يكون العشاء أخف وجبة في اليوم، حيث تمارس السلطات ضغطًا على القناة الهضمية لأنها تستهلك نيئة، الأمر الذي يتطلب أيضًا جهدًا إضافيًا لكسرها، وبالتالي، من الأفضل تجنب تناول السلطة في العشاء.

الخرافة:

الأطعمة الغنية بالألياف تحافظ على صحة بشرتك وشعرك

الحقيقة:

الإفراط في تناول السلطة قد يؤدي إلى ترقق الشعر وقد يصل الأمر إلى تساقط شديد للشعر في بعض الحالات.

الخرافة:

يمكن أن تحسن من عملية الهضم

حقيقة:

عندما تبدأ وجبتك بتناول السلطات، فقد تساعد في إنقاص الوزن، ولكن عندما تعتاد على ذلك بشكل يومى قد يتسبب في جفاف الأمعاء والإصابة بالإمساك.