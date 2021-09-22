تعرفوا على أسباب فقدان الصوت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

ترتبط الحواس الخمس لدى الإنسان بعضها ببعض، وتظهر المشاكل في الجهاز الصوتي في مواسم البرد والإنفلونزا بسبب تعرض إحدى الأعضاء لمشاكل صحية تسببها نزلات البرد الشديد.

تتشكل الأصوات فيزيولوجيا على الجدار الداخلي للحنجرة، وينتج الصوت عن تقلصات العضلات أثناء مرور تيار الهواء عند الزفير، وتحدد درجة التقلصات نغمة الصوت، كما ذكر موقع “موقع ميدبورتال”.

وقسمت الدراسات الاضطرابات الصوتية إلى: فقدان الصوت، وخلل النطق، حيث يتسم فقد الصوت بعدة أنواع:

1- المرض: تتسبب الحالات المرضية في الحنجرة، والناتجة عن الأورام المختلفة أو الصدمات النفسية، بانتهاك وظائف الطيات الصوتية.

2- التشنج: تتشنج عضلات الحنجرة بسبب تهيج الغشاء المخاطي الناتج عن الحروق الكيماوية، سوء التغذية، الكحول، مما يضيق المزمار بشكل كبير.

3- الشلل: يحدث بسبب خلل في العصب الحنجري السفلي.

4- فقدان الصوت الوظيفي: الذي يحدث نتيجة التهاب الحنجرة والحلق وإجهاد الطيات الصوتية، بالإضافة إلى إجهاد وانخفاض حرارة الجسم.

وبيّن الأطباء أن الفقد الجزئي للصوت يعود إلى:

1-الاضطرابات الوظيفية التي تسبب بحة في الصوت، ويعالج بالدواء.

2- الاضطرابات العضوية والتي ترتبط بمشاكل فيسيولوجية في الحنجرة ونادرا ما يؤدي العلاج إلى الشفاء التام.