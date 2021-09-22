شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاكل فى العين بسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينقسم مرض السكرى إلى نوعين هما سكر النوع الأول، وسكر النوع الثانى وهو الأكثر شيوعًا، وعادةً ما يعانى الأشخاص المصابون بارتفاع مستويات السكر فى الدم من صعوبة فى رؤية التفاصيل الدقيقة لأى جسم ما، هذا لأن مرض السكرى يمكن أن يؤثر على صحة العين ويسبب مضاعفات مختلفة لها، ويرصد التقرير المنشور بموقع Healthline، أربع مشاكل تتعرض لها العين بسبب ارتفاع مستويات السكر غير المنضبطة فى الدم.

رؤية ضبابية

يمكن أن يؤدى مرض السكرى إلى انتفاخ عدسات العين، ما يترتب عليه تشوش الرؤية، لذلك، إذا كنت تعانى من مرض السكرى ولاحظت فجأة أن رؤيتك أصبحت ضبابية، فلا داعى لتغيير نظارتك، قم أولًا بفحص نسبة السكر فى الدم وتأكد من أنها تحت السيطرة لتصحيح مشكلة الرؤية الضبابية، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 3 أشهر لاستعادة رؤيتك الطبيعية.



رؤية ضبابية

إعتام عدسة العين

تمامًا مثل الكاميرا، تساعدك العدسة الطبيعية لعينيك على رؤية الصورة بشكل أفضل والتركيز عليها، لكن عندما تصبح العدسة غائمة أو متسخة، فهذا مؤشر غير صحى، حيث يمكن لأى شخص أن يصاب بإعتام عدسة العين ولكنها مشكلة شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى، وقد تلجأ لإجراء جراحة لإزالة العدسة الغائمة واستبدالها بعدسة اصطناعية.



اعتام عدسة العين

الجلوكوما

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى هم أكثر عرضة للإصابة بالجلوكوما نتيجة الضغط على العين بسبب عدم استنزاف السائل كما ينبغى، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية ما يترتب عليه حدوث تغيرات فى الرؤية.

الشكل الأكثر شيوعًا من الجلوكوما هو الزرق مفتوح الزاوية، والذى يمكن علاجه بالأدوية التى تساعد فى تخفيض الضغط عن طريق تقليل السائل داخل العين.



جلوكوما

اعتلال الشبكية السكرى

شبكية العين هى مجموعة من الخلايا فى الجزء الخلفى من عينيك المسئولة عن تلقى الضوء وتحويله إلى صور يرسلها العصب البصرى إلى عقلك، ويمكن أن يؤدى تلف الأوعية الدموية الأصغر فى شبكية العين إلى الإصابة باعتلال الشبكية السكرى، الذى إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه فى الوقت المناسب قد يسبب العمى.



اعتلال الشبكية

أهمية فحص العين

يعد فحص العين السنوى أمرًا مهمًا لاكتشاف وعلاج أى مشكلة أساسية، وقد يمنع من المشكلة من أن تزداد سوءا فى المستقبل.