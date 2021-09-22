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جونسون: الجرعة المعززة توفر حماية تصل لنسبة 94% ضد فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في شبكة Cnn، أن الحصول على جرعتين من لقاح جونسون آند جونسون يوفران حماية ضد فيروس كورونا بنسبة 94%، مما يتطابق مع النتائج المتوقعة من لقاحى موديرنا أو فايزر، على الرغم أن لقاح جونسون أحادى الجرعة لكن الشركة تسعى إلى طرح جرعة معززة لترفع من كفاءة جهاز المناعة في ظل ظهور متغيرات جديدة ناشئة عن الفيروس أكثر شراسة من النسخ الأخرى.

 

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وأصدرت الشركة بعض تفاصيل لثلاث دراسات تبحث في جوانب مختلفة من اللقاح الذى يوفر حماية طويلة الأمد يمكن تعزيزها بجرعة إضافية، خاصة لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر، لا سيما الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات عند الإصابة.

وأشار الباحثون إلى أن لقاح جونسون يعد من اللقاحات أحادية الجرعات لكنه يمنح الجسم مناعة قوية وذاكرة مناعية طويلة الأمد، خاصة عند إعطاء جرعة معززة منه، والتي تزيد حتما من مناعة الأشخاص ضد العدوى.

الجدير بالذكر أن لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة قد حصل على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 27 فبراير، وقد تم منحه لحوالي 14.8 مليون أمريكي، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت الشركة أن الجرعة الثانية من لقاح جونسون سيتم الحصول عليها بفارق 56 يوما عن الجرعة الأولى، حيث توفر الجرعة المعززة حماية تصل لنسبة 100% من الإصابة بكورونا الشديدة، في حين توفر حماية بنسبة 94% ضد العدوى المعتدلة.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة معززة بعد ستة أشهر أو أكثر من الجرعة الأولى، لديهم زيادة بمقدار 12 ضعفًا في الأجسام المضادة، مقارنة بزيادة قدرها أربعة أضعاف للأشخاص الذين حصلوا على جرعة ثانية في شهرين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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