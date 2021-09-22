شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ممارسة تمرين التنفس لمدة 5 دقائق تخفض ضغط الدم المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية لجامعة هارفارد أن تمرين التنفس البسيط الذي يتم إجراؤه لمدة 5 دقائق يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، ويعتبر ارتفاع ضغط الدم قاتلًا صامتًا ويؤدي إلى فوضى في صحة القلب والأوعية الدموية، والخبر السار هو أن تقنية تهدف إلى مساعدة المرضى على تقوية الرئتين أثبتت أنها مفيدة في خفض ضغط الدم، ووجدت الدراسة أن كل ما تحتاجه هو 5 دقائق من تمرين التنفس على جهاز محمول باليد، قد يساعد استخدام جهاز يقوي عضلات التنفس لمدة خمس دقائق فقط يوميًا في خفض ضغط الدم.

ووفقا لتقرير لموقع time now news منذ اندلاع جائحة كورونا، ركز الأطباء والمرضى على حد سواء على طرق لمساعدة الناس على تطوير قدرة تنفس أفضل تسبب الوباء في ضائقة تنفسية أصبحت قاتلة للكثيرين، وحتى بين أولئك الذين تعافوا، تركت متلازمة كورونا الطويلة الأمد وراءها ضعف عضلات القلب والرئة.

تقول رسالة هارفارد للقلب إن الباحثين وجدوا أن أسلوبًا يسمى تدريب قوة العضلات الشهيق (IMST) يمكن أن يساعد المرضى على بناء قوتهم، وهو جهاز صغير محمول يوفر المقاومة أثناء الشهيق والزفير، وأوضح الباحثون، أن جهاز IMST الذي تم تطويره في الأصل للأشخاص الذين يعانون من أمراض رئوية خطيرة لتقوية عضلات التنفس أثبت أنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يكافحون للحفاظ على ضغط الدم لديهم ضمن الحدود الطبيعية.

تظهر هذه الدراسة أن تمرين التنفس المعروف باسم تدريب قوة العضلات الشهيق يمكن أن يقلل من ضغط الدم في أسابيع، مع فوائد مساوية للتمارين اليومية أو الأدوية.