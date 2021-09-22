شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الخريف لخسارة 5 كيلو من وزنك خلال شهر.. اعرف أهم خطواته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الخريف إحدى الحميات الغذائية المتبعة لخسارة 5 كيلو من وزنك خلال شهر، الذى يعتمد على تناول الخضراوات والفاكهة التي يتزامن موعد حصادها في هذا التوقيت من العام، ويقوم هذا الريجيم على تناول الكربوهيدرات التي تسهم في فقدان الكثير من الوزن الزائد في وقت قياسى، طبقا لما ورد فى موقع food.ndtv

ويعتمد ريجيم الخريف على بضعة خطوات التي عند الالتزام بها تساعدك في خسارة وزنك:

1. تناول الخضراوات والفاكهة خاصة التفاح والرمان والجوافة، لأنها تمنحك الشعور بالشبع كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وتمنحك الطاقة اللازمة لجسمك.

2. استبدل الحلويات بالفاكهة من خلال تناول حصص من الفاكهة بديلة للحلويات التي تزيد من وزنك وتزيد أيضا شعورك بالجوع، كما أنها تزيد من معدلات حرق الدهون بجسمك.

3. الإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة التي تزيد من قدرتك على حرق الدهون والسعرات الحرارية.

4. تجنب تناول النشويات خلال وجبة العشاء واستبدالها بحصص من الفاكهة أو الخضراوات.

5. الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة مثل الجزر والقرنبيط والبروكلى والخس، فلابد من تناول طبق من السلطة قبل كل وجبة.

6. الحرص على الاستحمام بالماء الدافئ الذى أظهر قدرته في حرق الدهون والتخلص منها بالجسم.

7. مناخ الخريف من أكثر الأوقات اعتدالا، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا مما يمكنك الاستمتاع بالتعرض لأشعة الشمس وممارسة الرياضة لحرق الدهون.

8. يسمح بتناول منتجات الألبان خالية الدسم، وشرائح التوست الأسمر.

9. يمكنك تناول الأسماك خلال وجبة الغداء التي تمنحك الشعور بالشبع.

10. يسمح بتناول الدواجن واللحوم بالطرق الصحية التي لاتؤثر على وزنك.