شكرا لقرائتكم خبر عن مضغ العلكة بعد جراحات القلب يحسن الهضم ويساعد على الشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة جديدة أن مضغ العلكة يمكن أن يحسن الهضم بعد جراحة القلب، وقد تساعد أيضًا فى تحسين عملية التمثيل الغذائى، حيث يوضح التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا" كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الدراسة الجديدة.

ماذا تقول الدراسة ؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن مضغ العلكة بعد جراحة القلب قد يساعد فى استعادة الجهاز الهضمى عمله، ما يساعد المرضى على الشعور بالتحسن وربما الخروج من المستشفى فى وقت أقرب من أولئك الذين لا يستخدمون هذا التدخل الآمن والبسيط بشكل عام.



فوائد مضغ العلكة بعد جراحة القلب

ووفقًا للباحثين يعد مضغ العلكة بعد الجراحة تدخلاً فعالاً وغير مكلف يساعد المرضى فى الشعور بالتحسن بعد الجراحة.

وبالنسبة للدراسة، التى تم تقديمها فى الدورة الثامنة عشر للجراحة السنوية، شارك فى المجموعة الأولى 341 مريضًا خضعوا لعمليات جراحية فى القلب خلال الفترة من 2017 حتى 2020 وشاركوا فى بروتوكول العلكة الخالية من السكر بعد عملياتهم.

وضمت المجموعة الثانية 496 مريضًا، خضعوا لعمليات جراحية مماثلة فى القلب بين عامى 2013 و2016، لكنهم لم يشاركوا بروتوكول العلكة بعد إجراء عملياتهم.



مضغ العلكة

ووجدت الدراسة أن اثنين فقط من المجموعة الأولى التى تناولت العلكة بعد الجراحة، بنسبة 0.59% عانوا من تقلصات العضلات الطبيعية فى الأمعاء التى تؤدى إلى تراكم المواد الغذائية، فيما واجه 17 مريضًا فى مجموعة الثانية التى لم تتناول العلكة بنسبة 3.43% هذه الحالة.

الإغلاق القصير للجهاز الهضمى يعتبر من بين المضاعفات الأكثر شيوعًا بعد جراحة القلب، والتى تحدث فيما يصل إلى 5.5% من المرضى، وعلى الرغم من أنه ليست مصدر قلق صحى كبير، إلا أنه قد يؤدى إلى حدوث تقلصات فى البطن، وانتفاخ، وغثيان، والقيء، وإمساك، وصعوبة تحمل النظام الغذائي العادين وكل هذه العوامل تبطئ من عملية الشفاء وتستدعى الإقامة لفترة أطول في المستشفى.