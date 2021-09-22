شكرا لقرائتكم "لدي 6 أطفال".. جونسون يقّر بوجود ابنة من خارج الزواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد غموض شاب حياته الشخصية لفترة طويلة، اعترف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أخيراً أن لديه ابنة من خارج علاقة الزواج.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في حديثه إلى برنامج "توداي" الذي تبثه شبكة "إن بي سي" إن لديه 6 أطفال، وهو سؤال تفاداه سابقاً في العديد من المقابلات والمؤتمرات الصحافية.

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وأضاف أن إنجاب طفل في 10 داونينغ ستريت كانت تجربة "رائعة"، لكن ذلك كان "يتطلب الكثير من العمل"، وتابع "لكني أحب ذلك، إذ أقوم بتغيير الكثير من الحفاضات".

نقطة نقاش

فقد كان عدد الأطفال الذين أنجبهم جونسون نقطة نقاش في السياسة البريطانية لسنوات عدة، بعد أن أصدرت محكمة إنجليزية أمراً قضائياً يمنع المؤسسات الإخبارية من التحدث عن وجود ابنة له نتيجة علاقة خارج نطاق الزواج.

ولدى جونسون أربعة أطفال من زوجته السابقة مارينا ويلر، وابنة واحدة من خارج الزواج، وابن من زوجته كاري جونسون، التي تزوجها في وقت سابق من هذا العام.

جونسون برفقة زوجته كاري (رويترز)

يشار إلى أنه من غير الواضح لماذا قرر جونسون الآن تأكيد وجود طفلة تجنب الحديث عنها لوقت طويل.