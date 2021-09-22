شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: دايت الأطفال يحميهم من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أن اتباع نمط الأكل الصحى يمكن أن يحسن الوزن بشكل كبير ويقلل من مجموعة متنوعة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن.

وتشير النتائج التى توصل إليها فريق بحثى بقيادة كليفلاند كلينيك إلى أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن إحصائيًا، والذين يتبعون نمطًا غذائيًا صحيًا يحسنون وزنهم بشكل ملحوظ، ويقللون من مجموعة متنوعة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الدراسة التى نُشرت فى مجلة Clinical Pediatric جمعت الآباء والأطفال معًا طوال فترة التجربة، والأطفال الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وهى عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث ترتبط السمنة لدى البالغين بزيادة خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية الخطيرة بما فى ذلك أمراض القلب والسكرى من النوع 2 والسرطان.

لمدة عام واحد درس الباحثون تغيير مؤشرات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بثلاثة أنماط من الأكل الصحى لدى 96 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 9 و18 عامًا مع مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكبر من 95%، يُحسب مؤشر كتلة الجسم بقسمة وزن الشخص بالكيلوجرام على مربع الطول بالأمتار، لكن بالنسبة للأطفال والمراهقين فإن مؤشر كتلة الجسم خاص بالعمر والجنس وغالبًا ما يشار إليه بمؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر.

كانت أنماط الأكل الصحى الثلاثة التى تمت دراستها هى النظام الغذائى لجمعية القلب الأمريكية والنظام الغذائى المتوسطى والنظام الغذائى النباتى، واحتوى الثلاثة على الأطعمة الكاملة والفواكه والخضروات والملح المضاف المحدود واللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، وارتبطت الأنظمة الغذائية الثلاثة بتحسينات فى الوزن وضغط الدم الانقباضى والانبساطى والكوليسترول الكلى والبروتين الدهنى منخفض الكثافة.

وتوصى الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بلجنة التغذية بأن يتبع الأطفال الأصحاء الذين تزيد أعمارهم عن عامين نظامًا غذائيًا منخفض الدهون (30% من السعرات الحرارية من الدهون)، هذه هي نفس التوصيات للبالغين الأصحاء.