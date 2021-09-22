شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد البنجر في خفض ضغط الدم المرتفع بعد 3 ساعات من تناوله ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم القاتل الصامت لأن طبيعته الخبيثة غالبًا بسبب عدم اكتشافه، ويمكن أن يؤدى لمشاكل صحية أكبر مثل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي يجب إدارتها على الفور، يمكن لتناول نوع من الخضروات أن يُخفض ضغط الدم بشكل كبير ودرء جميع الأمراض المرتبطة به، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

يمكن أن يساعد البنجر في تقليل ارتفاع ضغط الدم، نظرًا لاحتوائه على النترات، وهى جزيئات تعمل على توسيع الأوعية الدموية.

وسلطت سلسلة من الدراسات الضوء على أن تناول كوبًا واحدًا فقط من عصير البنجر الأحمر يكفي لخفض مستويات ضغط الدم بشكل كبير لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

تستمد الخضروات الجذرية مثل البنجر معظم فوائدها من بيتا سيانين وهى أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في خفض مستويات ضغط الدم وكذلك الكوليسترول الضار، بجانب أنها تدعم صحة الكبد وتحسن عمل الدورة الدموية وتنقي الدم.



البنجر

وقد وجدت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي، أن تناول عصير البنجر أفاد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 54 و80 عامًا والذين يعانون من تصلب الشرايين التي تحمل الدم إلى الساقين.

ويعتبر أكسيد النيتريك الموجود في البنجر، هو جزيء ينتجه الجسم ويساعد الخلايا على التواصل مع بعضها البعض عن طريق نقل الإشارات في جميع أنحاء الجسم، ومع ذلك فليس وحده، هناك أيضًا مواد كيميائية نباتية ومضادات الأكسدة الأخرى في البنجر المعروف أيضًا باسم "جذر الشمندر" تساعد في إدارة حالات مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب المرتبطة به.



ارتفاع ضغط الدم

وجدت دراسة أخرى، أجريت عام 2013 على 15 شخصًا أن تناول 250 مل من عصير الشمندر أحدث تأثيرات واضحة على ضغط الدم بين ثلاث إلى ست ساعات بعد تناوله، حيث أعاد ضغط دم إلى معدله الطبيعي.