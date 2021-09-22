شكرا لقرائتكم خبر عن السجاد ومقابض الأبواب.. أماكن فى المنزل مليئة بالجراثيم احرص على النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجراثيم والفيروسات والبكتيريا كائنات تعيش بجوارك، وعند لمس الأسطح التي تحتوي عليها يصبح جسمك بيئة للعدوي الفيروسية، فى هذا التقرير سنتعرف على الأماكن المتواجدة في المنزل وتحمل الكثير من الجراثيم والفيروسات والبكتيريا، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "thehealthy"، ومنها:

-السجاد :

السجاد ​يحتوي على نسبة عالية جدا من البكتريا، وتعد أكثر من البكتريا المتواجدة في المراحيض، ولذا يجب تنظيفها بشكل دائم.

-الأرضيات:

تحمل الكثير من البكتيريا والأوساخ الثقيلة والغبار، وهذا كله يتسبب في تعرض مريض حساسية الصدر لبعض المشاكل الصدرية، ولذا يجب الاهتمام بتنظيفها بشكل دائم.

-الستائر:

هي مغناطيس للأتربة والأوساخ وبيئة خصبة للبكتيريا والجراثيم، ولذا عليك غسلها دائما حتى لا تسمح بتراكمهم عليها.

-مقابض الأبواب:

بسبب استخدامها الدائم واليومي، فتصبح بيئة خصبة لتراكم البكتريا عليها، ولذا يجب تنظيفها بشكل دائم لتجنب تراكم البكتيريا عليها.

-عدم ترتيب الغرف:

أثبتت الدراسات أن عدم ترتيب الغرف في المنزل وتركها غير مرتبة تزيد من فرص تراكم الجراثيم والبكتريا والأتربة والغبار عليها، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الجهاز المناعي للعديد من المشاكل الصحية، كالضعف.

-مفاتيح الإضاءة:

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض ، يتم التقاط حوالي 80 في المئة من الأمراض وانتشارها بأيدينا، فلمس مفاتيح الإضاءة يعد من أبرز الأسباب المؤدية لانتقال البكتريا والجراثيم ، ولذا يجب الاهتمام بتنظيفها يوميا، عن طريق مسحها لتجنب انتقال البكتريا والفيروسات.