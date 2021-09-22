صحة ورشاقة

تعرف على قواعد التغذية للنساء بعد سن الأربعين

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محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

كشفت الدكتورة ألينا كوغوتكوفا، أخصائية التغذية الروسية، مبادئ التغذية الأساسية، للنساء اللواتي تجاوزن الأربعين من العمر .

 

وتشير الأخصائية، إلى أنه قبل كل شيء يجب أن يحتوي النظام الغذائي اليومي على البروتينات والهيدروكربونات. مؤكدة على ضرورة وجود البروتينات في كل وجبة طعام. وأما الكربوهيدرات الموجودة في الحبوب الكاملة والبقول، فتساعد على وصول الأحماض الأمينية اللازمة إلى الدماغ.

 

وتضيف، يجب في نفس الوقت، تقليل استهلاك الدهون المشبعة، لأنها تساعد على ارتفاع مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم. والدهون المشبعة موجودة في اللحوم ومنتجات الألبان وزيت جوز الهند وزيت النخيل، مشيرة إلى أهمية تناول الأطعمة غير المعالجة.

 

وتؤكد الأخصائية، على أهمية النشاط البدني وتقليل كمية السعرات الحرارية. ودحضت الأسطورة القائلة بأن الأيض يتباطأ مع تقدم العمر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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