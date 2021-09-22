شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو إجهاد العين وأعراضه وطرق الوقاية منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى تفشى وباء كورونا حول العالم، إلى الالتزام بالمنزل لفترات طويلة خاصة مع بداية تفشى الفيروس من أجل الوقاية من العدوى، ولجأ الكثير من الناس حتى الأطفال في هذه الفترة إلى الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات سواء التلفاز أو الكمبيوتر وبشكل خاص الموبايل نظرًا لسهولة حمله واستخدامه في أي وقت حتى عند الذهاب للفراش من أجل النوم، وكل ذلك أثرّ سلبًا على صحة أعيننا ما ترتب عليه إصابة البعض بما يسمى إجهاد العين، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

ما هو إجهاد العين؟

يمكن أن يؤدي التركيز الشديد على الشاشة لفترة طويلة والقيادة لفترات طويلة جدًا وكذلك الكتابة والقراءة إلى إجهاد العين، ويعني التركيز الشديد هنا بأنك لا ترمش كثيرًا.

يمكن للشاشات الرقمية أن تقلل من الوميض ما يترتب عليه الإصابة بجفاف وتهيج العين، ويشير هذا إلى أن العين بحاجة إلى بعض الراحة عندما تركز لفترة طويلة على أي شيء.



احمرار العين

ما هي أعراض إجهاد العين؟

ليس من السهل التعرف على عينيك وإخبارها عندما تتعب عيناك لأن الأعراض في بعض الحالات يمكن أن تخفي نفسها كأشياء أخرى، قد يعاني بعض الأشخاص من صداع وألم وتيبس في الرقبة أو قد يواجهون صعوبة في التركيز، وقد تدمع عيناك، وقد تصبح الرؤية ضبابية، وقد تشعر بحكة في عينيك أو قد حساسية أكبر تجاه الضوء.



طرق الوقاية من اجهاد العين

كيف يمكن تفادى الإصابة بإجهاد العين؟

- تكبير حجم الخط على اللاب توب والهواتف، حتى لا ترهق عينيك في الرؤية.

- إبعاد الشاشة قدمين سيضمن أن تكون نظرة عينيك إلى الأسفل قليلاً وهذا أفضل.

- قللّ سطوع الشاشة ولا تنسى أن تومض.

- اتبع قاعدة 20-20-20، وهى كل 20 دقيقة، قم بالنظر إلى شيء على بعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل، سيعطي هذا عينيك الراحة المطلوبة بشدة.



اجهاد العين

ما هي طرق علاج إجهاد العين؟

- توقف عن النظر إلى أي شاشة حتى تبدأ في الشعور بالتحسن.

- قم بإجراء فحص لعينيك مرة واحدة في السنة.

- يمكن أن يتفاقم إجهاد العين بسبب مشاكل العين الأساسية مثل قصر النظر.