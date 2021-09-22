صحة ورشاقة

الكويت تسجل وفاة واحدة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية امس عن تسجيل وفاة واحدة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 2441، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 411278.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبد الله السند لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" إنه تم تسجيل 91 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 408101، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.23%.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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