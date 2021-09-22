شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. الشيكولاتة الداكنة مسموحة بس بشروط.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر مرضى السكري بالحرمان إزاء الكثير من الأطعمة المفضلة للجميع، الأمر الذى ينعكس على حالتهم النفسية، ولرغبتهم فى تناول أطعمة معينة، لكن ستؤثر على مستويات السكر بالدم وقد تلحق بمضاعفات خطيرة، والشيكولاتة من أكثر الحلويات التى يعشقها الكثير منا، وتظل من الممنوعات على مرضى السكري.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، يوضح أن مرضى السكري يمكنهم تناول الشيكولاتة الداكنة بحصص محددة، لاسيما أن الخبراء توصلوا لقدرتها المذهلة فى ضبط مستويات السكر في الدم والوقاية من المضاعفات الخطيرة.

وفيما يلى أهم العوامل التى تجعل الشيكولاتة الداكنة من وجبات " السناك" المفضلة لمرضى السكري:





1.غنية بالفيتامينات والمعادن:

تحتوى الشيكولاتة الداكنة على كميات كبيرة من الحديد والبروتينات وأحماض أوميجا 3، لذا تمد المرضى بالطاقة والفيتامينات اللازمة لهم.







3.خفض مستويات الجلوكوز: 3.خفض مستويات الجلوكوز: تعتبر الشيكولاتة الداكنة مفيدة أيضًا للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الجلوكوز فعلى الرغم أنها قد تحتوي على سعرات حرارية عالية، إلا أنها تحتوي على مستويات أقل من السكر والسعرات الحرارية مقارنة بالنوع الآخر من الشيكولاتة.

2.تحسين حساسية الأنسولين:الشيكولاتة الداكنة تحتوى على كمية أقل من السكر، لذا تصبح مفيدة لمرضى السكر، وتساعد فى ضبط مستويات هرمون الأنسولين.





4.أفضل حمية لمرضى السكر:قد تكون الشيكولاتة الداكنة هي أحلى أنواع الشوكولاتة في وجباتهم الغذائية، لأنها تلبى احتياجاتك من الشيكولاتة والحصول على السكريات اللازمة لجسمك، وفى نفس الوقت تحافظ أيضًا على مستويات السكر في الدم.





5.خفض سكر الدم: تحافظ الشيكولاتة الداكنة لأنها تحتوى على كمية أقل من السكر على خفض مستويات السكرى للمرضى وإبقائه تحت السيطرة.