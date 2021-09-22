شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "تمارين القلب" وفوائدها لصحة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح الأطباء دائما بممارسة التمارين الرياضية لتحسين صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة، وتسمى تمارين الكارديو وتشمل "ركوب الدراجة، السباحة، الجرى"، كما توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من تمارين ضخ القلب المعتدلة الشدة أو 75 دقيقة من التمارين شديدة الشدة موزعة على معظم أيام الأسبوع.

وحسب ما ذكره موقع health فإن تمارين القلب تؤثر على جسمك كله وليست القلب فقط ومن فوائدها:

1◄ المخ والمفاصل

يمكن أن تفيد تمارين القلب صحة الدماغ والمفاصل، حيث ذكرت إحدى الدراسات أن النشاط البدني قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف ، بغض النظر عن عمرك. تشمل المزايا الأخرى ما يلي:

-يزيد من تدفق الدم ويقلل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

-يحسن الذاكرة والقدرة على التفكير.

-يكافح تدهور وظائف المخ مع تقدم العمر.

-يساعد في الحماية من الإصابة بمرض الزهايمر.

-يحارب هشاشة العظام ويقلل من فرص الإصابة بكسور في الورك.

-يساعد في إدارة الانزعاج الناتج عن التهاب المفاصل ويحافظ على نطاق حركة المفاصل.

2◄الجلد والعضلات والوزن

بغض النظر عن الطريقة التي تختارها للحركة، فإن النشاط يساعد على زيادة الدورة الدموية ، مما يؤدي إلى بشرة أكثر صفاءً وصحة، و يمكن أن تكون الفوائد الصحية الأخرى أعمق بكثير من مجرد بشرتك أيضًا.

3:تساعد تمارين القلب على تعزيز صحة الجسم والعضلات والوقاية من هشاشة العظام وضعف العضلات.

4◄البنكرياس والرئتين والدم

البنكرياس هو العضو الذي يساعد في تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة بينما يساعد أيضًا في الهضم، و يساعد البقاء نشيطًا على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم ، ويقلل من الضغط على هذا العضو الحيوي ويقلل من فرصتك في الإصابة بمرض السكري من النوع 2، كما أنه يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد مع خفض نسبة الدهون في الدم.

5◄ المزاج

تتقلب حالاتنا المزاجية على أساس يومي ، لكن البقاء نشيطًا يساعد في تحسين مزاجك ، خاصة بعد يوم مرهق كما انه يحارب الاكتئاب.