شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سهلة هتساعدك على الحمل لو بتعانى من متلازمة تكيس المبايض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث متلازمة تكيس المبايض بسبب اختلال التوازن الهرموني في الجسم، حيث ينتج المبيضان بويضة كل شهر تقريبًا كجزء من الدورة الشهرية العادية، وعندما تعاني المرأة من متلازمة تكيس المبايض، قد لا تتطور البويضة بشكل صحيح أو قد لا يتم إطلاقها أثناء الإباضة كما هو المعتاد عليه، يمكن أن تؤثر هذه الحالة على خصوبة المرأة، وبما أن شهر سبتمبر هو شهر التوعية بمتلازمة تكيس المبايض "PCOS"، إليك خمس نصائح لزيادة الخصوبة إذا كنتِ تعانين من هذه الحالة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

فيما يلى.. 5 نصائح لزيادة الخصوبة لدى النساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض:

الأدوية

تساعد أدوية الخصوبة في تنظيم وتحفيز التبويض، يمكن للنساء اللواتي يعانين من قلة الخصوبة بسبب مشاكل التبويض أن يلجأن إلى أدوية الخصوبة، حيث تساعد هذه الأدوية في تعزيز الإباضة بنفس الطريقة التي تعمل بها الهرمونات الطبيعية مثل الهرمونات المنشطة للجريب والهرمونات اللوتينية، ويمكن للنساء المنتظمات في التبويض استخدام هذه الأدوية أيضًا أثناء محاولتهن تحفيز بويضات أفضل أو إضافية.

الحفاظ على وزن صحي

يزيد الحفاظ على وزن صحي من فرص الحمل ويقلل من المخاطر المرتبطة به، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع مؤشر كتلة الجسم إلى إعاقة فرص الحمل، وفى حالة حدوثه قد يسبب مضاعفات مثل الارتعاج، وحدوث جلطات دموية، والإجهاض، والولادة المبكرة، ومرض السكري أثناء الحمل.

السيطرة على التوتر

يمكن أن يكون للتوتر تأثير سلبي على النساء اللواتي يحاولن الإنجاب، لذلك يمكن ممارسة تمارين التأمل والاستماع إلى الموسيقى وممارسة اليوجا والمشى في إدارة التوتر وزيادة الخصوبة.

استخدام تقنيات المساعدة على الإنجاب

النساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض، يواجهن مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية من زيادة الوزن إلى شعر الوجه وفرط أنسولين الدم، مما قد يعقد عملية الحمل، لذلك من الممكن استخدام تقنيات المساعدة على الإنجاب مثل عمليات الحقن المجهري والتلقيح الصناعى وغيرها، مع أهمية خضوع السيدات لفحوصات دقيقة للكشف عما إذا كان هناك ورم فى بطانة الرحم وفرط أنسولين الدم، قبل إجراء عمليات الحقن المجهرى.

اتباع نظام غذائي صحى ومتوازن

من المهم اتباع نظام غذائي صحى ومتوازن وتجنب الأطعمة السريعة، حاولى استهلاك الأطعمة الغنية بالزنك والحديد والألياف والكربوهيدرات والدهون الصحية، مع تجنب الأطعمة السكرية واستهلاك المزيد من الأطعمة غير المشبعة مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور والأسماك الزيتية.