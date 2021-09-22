شكرا لقرائتكم خبر عن علامات يخبرك بها جسمك تنذر بنقص البروتين.. منها تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروتين من العناصر الغذائية الأساسية وهو ضرورى لبناء وإصلاح الجسم ويلعب دوراً رئيسياً في صناعة الإنزيمات التي تهضم طعامنا، وهو أيضا جزء مهم من إنتاج وتنظيم هرموناتنا، ونقص البروتين في الجسم قد يكون له علامات يخبرك بها الجسم، نتعرف في هذا التقرير على هذه العلامات على نقص البروتين، بحسب موقع " wellandgood".



البروتين

10 علامات يخبرك بها جسمك عن نقص البروتين

1. بطء شفاء الجروح

يحتاج الجسم إلى البروتين للشفاء من الجروح، وعند عدم وجود شفاء الجروح، فإن تكوين الكولاجين يصبح ضعيفا، ويمكن أن تتفاقم الجروح أيضا.

2. ضعف الجهاز المناعي، مثل العدوى المتكررة

من المعروف أن سوء التغذية ونقص البروتين يضعف وظيفة المناعة، ويرجع ذلك إلى دور الأحماض الأمينية في تشكيل البروتينات للأجسام المضادة - ويعرف أيضا باسم البروتينات المناعية.

3. فقدان العضلات

هذا عادة ما يحدث مع تقدم العمر، ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر بسبب سوء التغذية، واضطرابات الأكل، والمرض، بشكل عام، نفقد كتلة العضلات بسبب نقص البروتين، ويجب زيادة متطلبات البروتين للبالغين بعد سن 70 وممارسة الرياضة للمساعدة في الحفاظ على العضلات.



نقص البروتين

4. ضعف قوة العظام

هذا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الكسور، لا سيما في كبار السن تكوين الكولاجين والدعم والإصلاح في مراحل مختلفة من الحياة يضعف بسبب نقص البروتين، وكذلك كتلة العضلات.

5. تساقط الشعر

قد يكون هذا مرتبطا بحالة نقص الحديد، وهو نقص في المغذيات الدقيقة المشتركة الناتجة عن نقص الأطعمة البروتينية في النظام الغذائي - خاصة اللحوم والبقوليات.

6. ضعف الأظافر والجلد الجاف

شوهد عادة في نقص البروتين الأكثر حدة، ضعف الأظافر وجفاف الجلد ويزيد عند كبار السن.



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7. زيادة الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام

عندما لا تستهلك بروتين كافيا، فمن الشائع أن يكون لديك الرغبة الشديدة في تناول الطعام حيث يحدث زيادة فى الشهية.

8. التعب والضعف

الضعف والتعب في كثير من الأحيان هي العلامات الأولى لنقص البروتين في الجسم.

9. ضعف النمو (عند الأطفال)

تشبه المهام الهيكلية للبروتين- بناء عضلات البناء، تشكيل الكولاجين والعظام والأسنان، وجميع المهام الأخرى من البروتينات تتعرض للخطر بشدة في نقص البروتين في الأطفال.

10. قلة النوم أو الأرق

وقد أظهرت دراسات أن نقص الأحماض الأمينية المرتبطة بالبروتين مثل: التريبتوفان تؤدى إلى اضطرابات النوم وقد تسبب الأرق وقلة النوم.